Șoc la Bran: un mic costă 15 lei, iar biletele la castel au ajuns la 300 lei

Vedete

Lucian Popa, fostul concurent Survivor, a fost complet șocat de prețurile din stațiunea Bran în weekendul de Halloween. Tânărul a descoperit că un mic costă acum 15 lei, iar restul preparatelor de la standurile de mâncare au prețuri pe măsură.

De exemplu, un sandwich cu cârnați și varză sau unul cu cârnați și cartofi costă 45 de lei. Cine a ales varianta cu varză și cartofi a trebuit să plătească 50 de lei pentru un singur sandwich.

Șocul a venit însă și din partea biletelor de intrare la Castelul Bran. Lucian Popa a menționat în mediul online că „Doar 600 de lei pentru două persoane costă intrarea azi la Castelul Bran de Halloween, pentru că este totul decorat”. Un singur bilet de intrare a costat 300 lei.

Pentru cei care au vrut experiența completă, care include vizită ghidată și acces la petreceri, costurile au fost cu atât mai mari, variind între 700 și 3.000 de lei.

În ciuda prețurilor piperate, castelul a fost plin. Peste 5.000 de turiști au vizitat locația, unde 20 de încăperi au fost amenajate pentru a fi „bântuite” de spirite malefice. Doar sâmbătă, 31 octombrie, au fost patru mii de vizitatori, plus 1.300 de persoane care au optat pentru pachetul complet. Administratorii au precizat că majoritatea turiștilor au fost străini.

Sincer, 15 lei pentru un mic? Mai bine îți cumperi un castel mic în altă parte dacă așa sunt prețurile acum.