Laura Cosoi a fugit la Șușani în vizită la Adela Popescu și Radu Vâlcan: s-a simțit ca acasă

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Laura Cosoi a decis să lase agitația orașului în urmă și a plecat cu toată familia la Șușani. Aici au fost așteptați cu brațele deschise de Adela Popescu și Radu Vâlcan, cei doi având o relație foarte apropiată cu vedeta și familia acesteia. Întâlnirea a fost imortalizată în mediul online, unde cei implicați au împărtășit urmăritorilor cum și-au petrecut timpul împreună.

O escapadă plină de bunătate și mâncare gustoasă

Cele două familii se distrează de fiecare dată când se revăd, iar vizita de data aceasta nu a făcut excepție. Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, și soția sa au construit la Șușani o casă de vis, locul unde se retrag atunci când simt nevoia de câteva momente de liniște. Întâmpinarea pentru Laura Cosoi și familia ei numeroasă a fost făcută cu mult fast, incluzând zâmbete largi și o masă cu bucate care mai de care.

Adela Popescu a copilărit la Șușani și, în timp, și-a construit propriul colțișor de rai în satul natal, unde își invită des prietenii. De data aceasta, protagonista a fost Laura Cosoi, care a fost impresionată de atmosfera locală. Vedeta a povestit ulterior că mâncarea diversificată nu a lipsit de pe mese, iar peisajul a fost completat de cafea, liniște și discuții sincere, pline de amuzament.

Nostalgia copilăriei și emoțiile din vacanță

Experiența a fost atât de puternică încât Laura Cosoi a dezvăluit că s-a simțit ca în familie și că îi lipseau aceste momente. Pe Instagram, actrița a scris că prezența celor dragi în jur, mâncarea bună de pe masă și poveștile prelungite la o cafea i-au readus în minte momente din copilărie și stări pe care le mai știa atât de bine. În acele clipe, ea se afla acolo alături de copiii ei, iar acum îi era foarte dor de ai ei.

Laura a recunoscut că tocmai din acest motiv a simțit atât de mult căldura cu care au fost primiți. A plecat de la Șușani cu sentimentul că a fost puțin „acasă”, experiență care i-a făcut foarte bine din punct de vedere emoțional.

Farmecul satului românesc toamna

Pe lângă conexiunea emoțională, actrița și prezentatoarea TV a fost captivată de peisajul din satul natal al Adelei Popescu. Laura Cosoi a explicat că locuințele simple și colorate, pomii și atmosfera generală au fost de neuitat. Această vizită a fost o ocazie pentru ea de a se întoarce pentru câteva clipe în trecut, amintindu-și cu bucurie perioada copilăriei sale.

Senzatia de liniște a fost atât de profundă încât Laura a recunoscut că nici nu își dădea seama cât îi era dor de așa ceva. Privind în jur, a simțit dorința de a mai rămâne acolo puțin mai mult timp, fiind foarte greu de desprins de atmosfera din Șușani. În concluzie, satul toamna, cu casele și priveliștile sale, a fost decorul perfect pentru o reîntâlnire plină de căldură și voie bună.

Adela Popescu este actriță și solistă, iar cele două au o relație foarte apropiată.