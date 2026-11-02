Florin Dumitrescu a transformat casa în decor de Crăciun în plin octombrie

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Florin Dumitrescu a decis să ignore complet calendarul și să sară direct la sărbătorile de iarnă. Motivul? Ziua de naștere a soției sale, Cristina Dumitrescu, care a fost pe 31 octombrie. Pentru că partenera sa iubește Crăciunul, cheful a profitat de faptul că aceasta era plecată din oraș și a transformat întreaga casă într-un decor festiv.

De data aceasta, Florin Dumitrescu nu s-a mulțumit cu puțin și a început pregătirile mult mai devreme decât anul trecut, când decorase bradul exact pe 31 octombrie. În 2026, totul a fost gata încă din 28 octombrie. Pentru atmosferă, a ales culoarea roșie, împodobind casa cu fundițe și diverse ornamente festive.

„Pentru că anul trecut de ziua ei i-am făcut bradul fix pe 31 octombrie, acum pun la cale o altă surpriză tot pentru 31. Pentru că suntem plecați din oraș, a trebuit doar să mai ajung eu pe acasă să fac mici ajustări”, a povestit Florin Dumitrescu. Acesta s-a arătat extrem de entuziasmat de rezultat, numind totul de „superb” și abia așteptând să vadă fața Cristinei când va descoperi decorul de Crăciun în plin octombrie.

Pe lângă transformarea casei, Florin Dumitrescu a ales să fie și romantic. A postat online mai multe fotografii de cuplu, însoțite de mesaje speciale pentru fiecare imagine și o declarație de dragoste emoționantă. În mesajul său, cheful i-a urat iubitei sale „soare și plajă în preajmă” și „tot ce îṭi doreşti plus tot ce îṭi lipseşte”, mulțumindu-i pentru tot efortul pe care îl face zilnic pentru familia lor.

Sincer, respect pentru gest, dar să scoți bradul cu o lună și ceva înainte de termen e un nivel de entuziasm pe care nu îl pot procesa. Voi aveți curajul să puneți decorațiuni de iarnă înainte de Halloween sau așteptați până când chiar îngheață afară?