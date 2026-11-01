CRBL rupe tăcerea despre relația cu Olga Guțanu: de ce a șters fotografiile și cum îl afectează hate-ul

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CRBL și Olga Guțanu sunt în continuare împreună, contrar zvonurilor care au început să circule recent despre o posibilă despărțire. Cântărețul a clarificat situația și a confirmat că relația lor este stabilă, menționând explicit că „suntem bine”. De fapt, artistul a fost văzut chiar însoțit de iubita sa la un eveniment, ceea ce demonstrează că lucrurile între ei merg înainte, chiar dacă au decis să schimbe strategia de comunicare cu publicul.

De ce au dispărut pozele de pe social media

Decizia de a șterge fotografiile cu Olga Guțanu de pe rețelele de socializare nu a fost un semn al unei rupturi, ci o alegere conștientă legată de carieră și intimitate. CRBL a decis să facă o schimbare importantă în modul în care își gestionează imaginea publică, preferând ca oamenii să îl vadă în primul rând în postura de artist, nu ca pe o persoană care își expune constant viața privată.

Artistul a ales să fie mult mai discret și a decis ca viața sa personală să fie din ce în ce mai departe de atenția publicului. Acesta a explicat că dorește să își țină lucrurile private cât mai aproape de sine, cu scopul de a se putea bucura mai mult de relația sa, fără presiunea expunerii constante. Cei doi au ales să nu se mai afișeze la fel de des ca înainte, optând pentru o abordare mult mai rezervată.

Lupta cu hate-ul și agresivitatea gratuită

Povestea de dragoste dintre CRBL și Olga Guțanu, care este mai tânără cu 23 de ani decât cântărețul, a fost încă de la început ținta unor critici severe. Diferența de vârstă a generat numeroase comentarii răutăcioase, iar artistul a fost expus la un val de hate din partea celor care au judecat relația lor. Deși cei doi nu și-au ținut povestea departe de ochii publicului și au vorbit deschis despre evoluția ei, reacțiile agresive au fost inevitabile.

Întrebat dacă aceste critici l-au afectat, CRBL a precizat că nu comentariile în sine sunt problema, ci felul în care sunt exprimate. El este profund deranjat de răutatea gratuită și de agresivitatea cu care oamenii își exprimă opiniile în prezent. Artistul consideră că există o problemă generală în lume, observând că oamenii, indiferent dacă fac parte din generații noi sau vechi, au încetat să mai filtreze informațiile.

O perspectivă asupra comportamentului online

Cântărețul a observat cu regret faptul că oamenii au ajuns să judece rapid situațiile din jurul lor, fără a analiza suficient contextul sau detaliile. Artistul spune că oamenii sunt prinși într-un mecanism care se rostogolește.

În concluzie, CRBL dorește ca focusul să revină asupra activității sale profesionale, insistând pe faptul că „CRBL = muzică”. CRBL a spus că știe despre vorbele scrise despre el și că dorește ca publicul să îl vadă în primul rând ca artist.