Alexandru Ciucu a plecat în vacanță cu fiicele sale: de ce fetițele nu zâmbesc în poze

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Alexandru Ciucu a împărtășit pe social media imagini din vacanța petrecută la munte împreună cu fiicele sale, cu ocazia sărbătorii de Halloween. Deși designerul se mândrește cu cele două de fiecare dată când are ocazia, fotografiile recente au scos la iveală un detaliu care a atras atenția tuturor: fetițele apar serioase, fără niciun zâmbet pe chip.

Justificările designerului față de expresiile fetelor

Situația a fost observată nu doar de urmăritorii săi, ci și de el însuși, motiv pentru care Alexandru Ciucu a decis să ofere o explicație publică. Acesta a precizat în mediul online că, în ciuda impresiei create de poze, cele două fete sunt extrem de fericite în spatele camerelor.

Bărbatul a recunoscut că zâmbetele în fotografii a fost extrem de rar sau chiar absent, însă a subliniat faptul că în afara momentelor de filmare totul este bine și normal. Mai mult, designerul a adăugat cu o doză de optimism că poate, într-o zi, când va vrea Dumnezeu, vor apărea două zâmbete și pe strada lor.

Tensiunile din trecut și implicarea în creșterea copiilor

Această problemă a zâmbetului în poze nu este nouă, deoarece anterior, Alina Sorescu l-a acuzat pe designer că le-a certat pe cele mici tocmai pentru că nu zâmbeau. Acum, acesta a ales să clarifice faptul că fetițele se distrează și sunt vesele în realitate, contrar imaginilor care au ajuns pe internet.

Contextul actual vine după ce Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au divorțat oficial anul trecut, încheiind un proces care a durat trei ani. În ciuda conflictelor, ambii părinți sunt foarte implicați în creșterea fetițelor, fapt demonstrat și prin organizarea acestei vacanțe speciale pe care designerul a planificat-o pentru cele mici.

Activitățile din vacanța de Halloween

Pe lângă drama fotografiilor serioase, Alexandru Ciucu a detaliat pe pagina sa de socializare numeroasele experiențe prin care au trecut cei trei la munte. Programul a fost plin de activități creative și educaționale, începând cu învățarea unor rețete culinare, precum prepararea ciorbei sau a prunelor pentru gem.

Cei trei s-au dedicat și artelor plastice, decorând dovleci naturali și din traforaj, realizând picturi pe sticlă, pe tricouri și chiar pe apă. De asemenea, fetițele și tatăl lor au participat la diverse jocuri de concentrare, de îndemânare și de coordonare, încercând să își dezvolte aceste abilități în timpul excursiei.

Explorări montane și tehnici de supraviețuire

Vacanța nu s-a limitat doar la activități în interior. Grupul a explorat pădurea însoțit de un ghid montan, de la care au învățat tehnici de supraviețuire și au corectat câteva percepții greșite legate de animalele sălbatice. De asemenea, au vizitat cascadele Urlătoarea Mare și Urlătoarea mică, adăugând astfel o notă de aventură plimbărilor lor.

În ceea ce privește creativitatea, aceștia au sculptat în lut, au căutat comori și au dezlegat mistere, ajungând chiar să creeze tablouri tematice folosind semințe diferite. Momentele de relaxare au inclus băutul ceaiului fierbinte la un foc de tabără impresionant.

Designerul a concluzionat că s-au întors acasă cu amintiri frumoase și utile, menționând cu drag și interacțiunile cu animalele din zonă, de la pisicile hotelului până la câinii de stână blânzi care i-au însoțit în plimbărilelor prin natură.