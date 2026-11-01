Ana Morodan despre perioada grea de sănătate: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”

Vedete

Ana Morodan a decis să povestească public despre problemele de sănătate prin care a trecut abia după ce a finalizat tratamentul. Deși medicii au estimat la început că procesul va dura trei luni, vedeta a avut nevoie de opt luni de îngrijiri.

Această perioadă a fost extrem de solicitantă, nu doar din punct de vedere medical, ci și emoțional, psihic și financiar. Ana a mărturisit pe Instagram că au fost momente în care i-a fost greu să găsească resursele necesare pentru a continua, însă a reușit să respecte tratamentul până la capăt. Acum speră ca eforturile să dea rezultatele dorite pentru a se putea întoarce treptat la activitățile obișnuite.

Experiența a fost una dură, dar și transformatoare. Ana a descris ultimele luni ca fiind pline de provocări, însă și cu experiențe care au contribuit la schimbarea ei. A recunoscut că unele dintre drumurile care au început cu frică au dus-o în locuri și au adus în viața ei oameni importanți.

„La începutul anului v-am povestit că am aflat că am o problemă de sănătate. Și, după cum bine mă știți, there was no drama. Că io dramă fac numa’ ca să râdem. Ieri am terminat tratamentul. Trebuia să dureze trei luni. A durat opt”, a scris ea.

Vedeta a glumit despre faptul că, în momentele în care medicul spunea „încă o dată”, ea se gândea deja cui îi lasă rochiile negre. A mai adăugat că testamentul nu este ceva ce se scrie într-o după-amiază și a concluzionat: „Sunt recunoscătoare că am putut să-l duc până la capăt, deși m-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”.

Pe parcursul acestui drum, Ana Morodan a primit sprijin din partea partenerului său și numeroase mesaje de încurajare de la comunitatea online. Aceasta le-a mulțumit celor care au avut răbdare cu ea și au înțeles perioada în care a fost mai puțin prezentă în social media.

Ana Morodan speră ca eforturile să dea rezultatele dorite.