Alina Pușcău a învins boala: după un tratament de un milion de dolari, s-a întors la petreceri

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Alina Pușcău a anunțat că a reușit să învingă boala după luni de tratament. Fotomodelul a povestit că ultima etapă a chimioterapiei a fost cea mai grea, descriind experiența ca fiind „incredibil de greu”.

Pentru a marca acest capitol închis, vedeta a ales să sărbătorească, mergând la o petrecere de Halloween alături de prietene pe care nu le mai văzuse de ani de zile. Alina s-a costumat în Cindy Crawford și a declarat pe Instagram că acest moment i-a reamintit cât de prețioasă este viața și cât de important este să fie înconjurată de iubire.

Emoția a fost maximă și în urmă cu câteva săptămâni, când a anunțat pe rețelele de socializare, cu lacrimi în ochi, faptul că nu mai are cancer.

Tratamentul urmat într-o clinică din Statele Unite a costat peste un milion de dolari, sumă impresionantă datorată utilizării a trei medicamente foarte scumpe. Alina a precizat că nu a plătit această sumă din buzunar, deoarece cheltuielile au fost decontate de statul american prin asigurarea pe care o are acolo.

Deși recunoaște că în România tratamentul ar fi fost mai ieftin, fotomodelul spune că nu regretă alegerea făcută, subliniind că viața în America este diferită față de cea din România.