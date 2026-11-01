Marian Grozavu are o nouă iubită, dar ea vrea să rămână „secret” din motive de securitate

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Marian Grozavu are o nouă parteneră de 30 de ani, cu care s-a văzut de câteva ori. Deși se simte bine alături de ea, femeia a ales să nu își dezvăluie identitatea publicului, iar alegerea îi aparține tinerei.

Motivul pentru care noua lui iubită evită expunerea are legătură cu jobul ei. Ea lucrează la aeroport, într-un domeniu legat de securitate, iar din motive profesionale nu își dorește să devină persoană publică. Marian, care are 39 de ani, a spus că s-au văzut de vreo patru, cinci sau șase ori, dar este încrezător în ceea ce privește relația lor.

Totuși, el admite că e încă devreme pentru certitudini și că, așa cum a spus, poate peste o săptămână își dau seama că nu merge. Până atunci, concluzia lui este simplă: „Până acum suntem bine”.

Regrământul după relația cu Bianca Dan

În timp ce încearcă să meargă mai departe, Marian nu a putut evita subiectul fostei sale partenere, Bianca Dan. Cei doi s-au întâlnit recent la un eveniment monden, însă interacțiunea a fost minimă: s-au salutat, fără a purta vreo conversație mai lungă.

Despărțirea după patru ani de relație rămâne o dezamăgire majoră pentru el. Marian a mărturisit că își dorea să continue povestea și chiar avea intenția să o ceară în căsătorie. El a spus că a fost o persoană dragă lui, chiar dacă l-a dezamăgit foarte mult prin atitudine, iar după patru ani a decis ca drumurile lor să se despartă.