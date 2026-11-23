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Ștefan Bănică a fost cutremurat de vestea dispariției lui Dudu Georgescu, care a murit la vârsta de 76 de ani. Artistul, cunoscut pentru faptul că este fan al echipei Dinamo, a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care și-a exprimat durerea și i-a transmis condoleanțe familiei defunctului.

În textul său, Ștefan Bănică l-a numit pe Dudu Georgescu „idolul copilăriei sale” și unul dintre cele mai mari simboluri ale fotbalului dinamovist. El a amintit cu bucurie golurile marcate de acesta și faptul că fostul golgheter a câștigat de două ori gheata de aur a Europei.

O amintire despre modestia legendei

Pe lângă condoleanțe, artistul a ales să împărtășească o amintire personală, povestind despre un apel pe care l-a primit de la fostul fotbalist. Incidentul a avut loc într-un an, chiar la începutul concertelor de Crăciun organizate de Ștefan Bănică.

Dudu Georgescu l-a sunat pe cântăreț și, folosindu-se de o modestie binecunoscută, s-a recomandat și l-a rugat dacă îl poate ajuta cu câteva bilete pentru spectacol, deoarece acestea nu se mai găseau. Reacția lui Ștefan Bănică a fost una de respect total, spunându-i că, pentru tot ceea ce a reprezentat el în copilăria sa, i-ar fi dat nu doar câteva bilete, ci toată sala. Artistul a declarat că s-a simțit mândru că a putut returna astfel o parte din bucuria pe care Dudu Georgescu i-a adus-o prin performanțele sale sportive.

Detalii despre descoperirea corpului

Informația despre deces a fost confirmată de artistul Gheorghe Turda. Acesta a povestit că a primit un telefon de la un român din Toronto, Canada, care deține o agenție imobiliară și avea apartamente închiriate în orașul respectiv. Dudu Georgescu, care trăia de mai mulți ani în Canada, era chiriașul acestui om, iar omul din Toronto i-a spus că Dudu Georgescu a fost găsit mort în apartamentul închiriat.

Gheorghe Turda a mai adăugat că fostul fotbalist a fost subordonatul său la Direcția de Cultură și Sport și că a fost împreună cu el în America, cu trofeele lui, cu Ghetele de Aur. Acesta l-a descris pe Dudu Georgescu ca fiind un om deosebit de cumsecade, harnic și cu un caracter extraordinar.

Starea de sănătate și ultimele zile

Cătălin Șandor a oferit detalii suplimentare despre starea medicală a fostului atacant al echipei naționale și al lui Dinamo în ultimii ani. Acesta a precizat că Dudu Georgescu avea probleme de sănătate în ultimii ani.

Șandor a menționat că soția acestuia, Mariana, cerea adesea ajutorul apropiaților atunci când fostul fotbalist cădea în locuință. Există persoane care au încercat să îl ajute și mergeau acasă pentru a îl ridica, observând că acesta avea vânătăi, lovituri și alte semne corporale cauzate fie de căzături, fie de alte cauze.