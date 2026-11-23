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Răzvan Fodor s-a adaptat complet rolului de tată full-time, preluând toate responsabilitățile zilnice în perioadele în care Irina Fodor este plecată la filmări. Deoarece prezentatoarea TV petrece aproximativ jumătate de an departe de casă din cauza proiectelor în care este implicată, actorul a preluat de mult timp gestionarea casei și a copilului.

Programul complicat al familiei Fodor

Pentru cei doi, absența perioadică a Irinei nu mai este o noutate, deoarece aceasta este implicată în proiecte de televiziune care necesită filmări de lungă durată. Răzvan a explicat că un sezon lung de Chefi durează aproximativ două luni și jumătate, în timp ce sezonul de Asia ocupă două luni întregi, iar un sezon scurt de Chefi durează aproximativ o lună și jumătate. În total, Irina este plecată aproximativ șase luni pe an.

Din aceste șase luni, două sunt petrecute complet departe de casă. În restul de trei luni și jumătate sau patru luni, prezentatoarea revine acasă, însă programul rămâne extrem de dens, Irina ajungând acasă adesea la ora 2.00 noaptea. Răzvan a povestit că în aceste perioade timpul lor împreună este limitat la aproximativ 20 de minute dimineața, în timp ce beau o cafea și discută puțin înainte ca ea să plece din nou la muncă.

Actorul a glumit despre riscurile meseriei, spunând că cealaltă variantă era să lucreze în morării și panificații, unde ar fi avut făină-n nas.

Gestionarea casei și a responsabilităților

În absența soției, Răzvan Fodor urmează un program bine stabilit. Actorul a spus că suntem în anul 5 de când a preluat rolul de părinte full-time și că se descurcă, iar fata este acum mai mare. Actorul a declarat că îi place zona de „domestic style” și că îi face plăcere să gospodărească.

Activitățile sale includ transportul fiicei la diverse activități, cum ar fi înotul, sau deplasarea cu metroul, în funcție de vreme. Pe lângă transport și cumpărături, Răzvan se ocupă și de mesele familiei, pregătind între trei și patru feluri de mâncare pe săptămână.

Toate aceste mici responsabilități care apar într-o gospodărie l-au făcut pe actor să se definească ca fiind „ca un fel de mic antreprenor, dar pe familie”.

Detalii despre proiectele actuale

În ceea ce privește programul actual al prezentatoarei, Răzvan Fodor a precizat că Irina se află într-un sezon nou de Chefi. Acesta a început pe 15 septembrie și este estimat să se termine pe 18 decembrie.