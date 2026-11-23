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Andrei Bănuță a lansat piesa „NIMENI”, o melodie care vorbește despre despărțire, dor și sentimentele care persistă chiar și după ce o relație s-a încheiat. Versurile piesei nu sunt doar o ficțiune, ci sunt inspirate direct din experiențele personale ale artistului, acesta recunoscând că o parte din emoțiile transmise prin melodie provin din propria sa viață.

Despărțiri și regrete în viața personală

Andrei Bănuță a recunoscut că a trecut de mai multe ori prin despărțiri dureroase. Pentru el, piesa „NIMENI” este o poveste trăită integral și repetată, deoarece consideră că după fiecare iubire mare urmează un moment al despărțirii, dacă nu este vorba despre iubirea finală. Artistul explică faptul că, atunci când relația nu este cea definitivă, momentul rupturii nu aduce cele mai bune gânduri pentru persoana care a fost alături de el și nu mai este.

În viziunea lui Andrei Bănuță, piesa este un mod de a exprima sentimentul de a iubi pe cineva prea mult pentru a putea pleca fără a simți durere. El consideră că această melodie nu îi aparține doar lui, ci este piesa tuturor celor care au suferit după o despărțire pe care nu au provocat-o ei înșiși.

Poziția artistului despre „ciorba reîncălzită”

Când vine vorba de relațiile din trecut, Andrei Bănuță are o perspectivă nuanțată. Deși a declarat că nu crede în conceptul de „ciorbă reîncălzită”, el crede totuși că există povești care merită o a doua șansă. Artistul face o paralelă cu structura unei povești, care are început, cuprins și încheiere. Dacă o relație s-a terminat prematur, în etapa de cuprins, el consideră că ar fi păcat ca partenerii să nu primească ocazia de a avea o „încheiere fastuoasă”, indiferent cât de dureroasă ar fi aceasta.

El a mai adăugat o reflexie asupra primilor contacte, menționând vorba aceea conform căreia nu primești niciodată a doua șansă la o primă impresie. Totuși, Andrei Bănuță susține că acest lucru nu exclude posibilitatea de a primi o a doua șansă pentru a lăsa o ultimă impresie.

Momentele emoționante de la Protevelionul 2027

În cadrul filmărilor pentru Protevelionul 2027, artistul a împărtășit un moment foarte personal legat de tatăl său. Acesta a izbucnit în lacrimi înainte ca Andrei să urce pe scena Sălii Palatului. Tatăl său plângea deoarece i lipsește mama artistului și faptul că aceasta nu se poate bucura alături de ei de acel moment.

Andrei Bănuță a povestit că a trebuit să îi explice tatălui său, într-un mod simplu, aproape ca unui copil, faptul că mama lor este totuși prezentă, îi vede și se bucură pentru tot ceea ce se întâmplă. Artistul este convins că fără energia mamei sale, lucrurile nu ar fi funcționat exact așa cum ar fi trebuit.

Glumele lui Mario Fresh

Interviul a fost animat de apariția prietenului său bun, Mario Fresh, care a fost curios să afle dacă artistul iubește din nou și dacă are pe cineva alături. Mario Fresh a spus, în glumă, că are câteva întrebări „bune, bune, rău de tot” pentru o sumă modică. Mario Fresh a glumit chiar și despre bani, întrebându-l pe Andrei dacă îi va trimite 100 de lei pe Revolut până a doua zi. Andrei a răspuns cu sarcasm, menționând că el folosește banca ING, nu Revolut.