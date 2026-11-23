Divertisment

Universitatea Craiova traversează un paradox greu de explicat la prima vedere. Există jucători care nu au reușit să impresioneze deloc în Bănie, dar au ajuns să strălucească la alte echipe. Pe de altă parte, sunt fotbaliști care au făcut spectacol în tricoul alb-albastru, dar nu au mai avut același randament după plecare.

Jovo Lukić, atacant bosniac născut în Serbia care joacă acum la Universitatea Cluj, este exemplul cel mai flagrant de „renaștere”. Atacantul pentru care Mihai Rotaru a plătit 400.000 de euro nu a reușit să se impună la Craiova. A plecat, după cum spune Pavel Badea, „pe poarta din spate”, iar acum a ajuns să fie golgheterul României în culorile echipei din Cluj. Pavel Badea menționează că și alți jucători, precum Bic, au avut evoluții oscilante la Craiova, dar se descurcă foarte bine după ce au plecat.

Presiunea publicului și sistemul de joc

Pavel Badea a analizat acest fenomen și crede că randamentul unui fotbalist este influențat decisiv de presiunea publicului, pretențiile clubului și sistemul de joc. Conform lui Badea, atmosfera și performanța cerută de clubul oltenesc își pun amprenta direct asupra modului în care un jucător se exprimă pe teren.

Uneori, sistemul de joc devine un impediment major pentru cei care încearcă să reușească în Bănie. În momentul în care acești jucători se transferă la alte cluburi, unde presiunea este mai mică, iar publicul este mai puțin exigent, reușesc să se regăsească. Concluzia lui Badea este clară: unii jucători pur și simplu nu sunt făcuți să facă față presiunii imense din Craiova, unde publicul cere foarte mult.

Cazul Elvir Koljic și impactul accidentărilor

La polul opus se află Elvir Koljic, care ilustrează situația inversă: a jucat bine în Bănie, dar a pierdut strălucirea după transferul la Rapid. Pavel Badea consideră că, în cazul lui, accidentările grave au fost factorul decisiv. Koljic a suferit o fractură dublă de tibie și peroneu care l-a scos efectiv din joc, iar revenirile sale au fost constant întrerupte de alte accidentări.

Badea explică faptul că Koljic se afla pe o pantă descendentă chiar din perioada de la Craiova din cauza problemelor medicale. Deși a început relativ bine la Rapid, ulterior a intrat într-un „con de umbră”, fiind influențat și de presiunea fantastică exercitată de fanii rapidiști.

Compatibilitatea dintre jucător și lot

Emil Săndoi a adus o altă perspectivă asupra acestui fenomen, subliniind că valoarea individuală a unui jucător nu garantează automat succesul după un transfer. În opinia antrenorului, succesul depinde enorm de compatibilitatea dintre jucător, antrenor, lot și sistemul de joc implementat.

Săndoi avertizează că transferurile nu trebuie făcute la întâmplare, ci bine gândite, analizând profilul fotbalistului. El consideră că oficialii trebuie să fie inspirați și să ia în calcul factori precum staff-ul, preparatorii, secunzi și maniera de joc dorită — fie că este vorba de un pressing permanent în terenul advers sau de o strategie de retragere la mijlocul terenului pentru a aștepta adversarul în ultima zonă.

Pentru Săndoi, faptul că un jucător a avut o evoluție bună într-o anumită grupare nu înseamnă obligatoriu că va repeta aceleași performanțe atunci când își schimbă grupul. Totul se reduce la întrebarea dacă jucătorul respectiv se potrivește cu ceea ce vrea clubul respectiv.