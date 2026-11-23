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Unele mizează pe zâmbetul clasic, altele pe priviri care să te lase fără cuvinte, însă există o categorie de vedete care a găsit o metodă mult mai directă de a atrage toate privirile: limba scoasă. Fie că e vorba de un gest jucăuș, de o poză cu tentă sexy sau pur și simplu de un tic care a devenit marcă personală, divele de la noi nu ratează ocazia de a poza în ipostaze care stârnesc imaginația.

Nu contează contextul, fie că sunt surprinse pe stradă, la plajă, în timpul cumpărăturilor sau chiar în momentele stresante când nu reușesc să găsească un loc de parcare. Vedetele au întotdeauna la îndemână această armă secretă, iar sincer, o limbă scoasă nu a supărat niciodată pe nimeni. Se pare că divele au un talent nativ pentru acest gest, care, combinat cu puțin exercițiu, produce rezultate care te lasă pe tine cu limba scoasă.

Gina Pistol și vibe-ul de „zi bună”

Când Gina Pistol alege această poziție, regula este clară: nu mai e nevoie să verifici horoscopul pentru a ști că vei avea o zi reușită. Cu o atitudine de zile mari, vedeta pare că se joacă fără inhibiții cu obiectivul aparatului foto. Este o fotografie în care știe exact cum să atragă atenția, iar totul este completat perfect de o salopetă în stil army.

În fața unei astfel de atitudini, niciun ascendent cu limba scoasă sau Mercur retrograd nu are nicio șansă. Este vorba despre o imagine care transmite energie și încredere, transformând un gest simplu într-o declarație de stil.

INNA: între joc și nonconformism

Există părerea că atunci când o femeie scoate limba, rezultatul poate fi fie foarte sexy, fie... poate fi pur și simplu INNA. Artista demonstrează încă o dată că nu are nevoie de ipostaze forțat provocatoare pentru a fi centrul atenției. Fiind jucăușă din fire și nonconformistă, cântăreața preferă să iasă din tiparele stabilite și să își lase personalitatea să vorbească în locul oricărui alt accesoriu.

Abordarea ei nu duce neapărat cu gândul la ceva romantic sau hot, dar cel puțin garantează o criză zdravănă de râs. Este vorba despre acea capacitate de a fi „pusă pe șotii” și de a nu se lua prea în serios, ceea ce face ca fotografiile ei să fie mereu proaspete.

Bianca Drăgușanu și spectacolul din sala de sport

Bianca Drăgușanu a demonstrat că știe să atragă atenția chiar și în momentele în care este prinsă într-o conversație telefonică. Îmbrăcată într-o ținută de sală mulată, care îi pune silueta în evidență, și purtând ochelari de soare, vedeta a ales să completeze imaginea cu limba scoasă.

Pare că nu pierde nicio ocazie de a se juca cu aparatul de fotografiat, contestând ideea că trebuie să termini antrenamentul pentru a face spectacol. Bianca bifează toate capitolele necesare, inclusiv pe cel al atitudinii, transformând o simplă sesiune de sport într-un moment de impact vizual.

Alte dive care au adoptat gestul

Lista celor care au transformat limba în „accesoriu-surpriză” este lungă și include alte nume cunusite din showbiz. Printre cele care promit să aducă zâmbetul pe buze se numără Mimi, Claudia Pătrășcanu și Adelina Pestrițu.

De asemenea, au fost surprinse în ipostaze similare și Anca Țurcașiu, Nicole Cherry, Nicoleta Luciu, Crina Abrudan, Larisa Udilă și Simona Gherghe. Toate aceste apariții demonstrează că gestul a devenit o metodă validată de vedetele noastre pentru a adăuga un plus de dinamism fotografiilor lor.

Voi ce ziceți, e un gest cute sau prea mult?