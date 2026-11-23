Vedete

Niculae Bădălău a vorbit despre conflictul dintre fiul său, Gabi Bădălău, și Claudia Pătrășcanu. Niculae Bădălău, tatăl lui Gabi, a declarat că prioritatea lui sunt sănătatea și educația nepoților. Deși preferă să nu se implice direct, bunicul și-a exprimat dorința ca părinții, fiind deja maturi și majori, să se așeze la o masă și să găsească o soluție corectă pentru copil.

În acest moment, băiatul cel mare locuiește cu Claudia, în timp ce Nicolas se află lângă tatăl său. Artista îl acuză pe fostul soț de alienare parentală și susține că acesta îl influențează pe copil împotriva ei.

Pe marginea disputei actuale, au fost readuse niște declarații ale lui Gabi Bădălău dintr-un podcast de acum doi ani, în care acesta a oferit propria versiune despre cum s-au format ei ca cuplu. Afaceristul a afirmat că între el și Claudia nu a existat o poveste de iubire, totul întâmplându-se foarte repede.

Gabi a povestit că avea 25 de ani când Claudia a rămas însărcinată, la scurt timp după ce au început relația. Deși recunoaște că era necopt și nu era sigur de sentimentele sale pentru parteneră, a precizat că își dorea foarte mult copilul.

Succesiunea evenimentelor — nașterea, botezul și nunta — i s-a părut prea rapidă. Gabi a menționat că Claudia a încercat să îl acapareze, fiind cu șapte-opt ani mai mare decât el, iar el a ajuns să reacționeze cu un „păi stai un pic, frână!” în fața ritmului cu care au evoluat lucrurile.