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Valentin Sanfira nu are nicio intenție să se liniștească atunci când va ajunge la vârsta de pensionare. Artistul a mărturisit că nu are de gând să renunțe la scenă și își dorește să rămână la fel de activ ca în prezent, refuzând ideea de a se retrage din viața publică.

Valentin Sanfira este un interpret de muzică populară care își petrece viața în mașină, deplasându-se de la un spectacol la altul, chiar și în costum popular, sau participând la filmări pentru evenimentele de sărbători, care sunt realizate cu o lună înainte.

Planuri de turneu și o rulotă pentru drum

Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, interpretul a dezvăluit că adevărata sa dorință pentru perioada de pensie este organizarea unui turneu, similar cu cele pe care le făcea la începutul carierei. El își imaginează cum va călători dintr-o localitate în alta, însoțit de alți artişti de vârsta sa, pentru a susține spectacole în case de cultură și cămine culturale.

Planul său este unul pragmatic și plin de energie: vrea să își ia „doi, trei bătrânei” ca el, să adauge un taraf și să plece la drum cu o rulotă. Pentru Valentin Sanfira, ideea de a sta acasă nu este o opțiune, preferând să meargă peste tot unde există un public care să îl asculte.

Despre înțelepciune și optimism la bătrânețe

Întrebat dacă se vede ca un bătrân arțăgos sau ca unul plin de pilde și vorbe înțelepte, artistul a răspuns cu modestie. A menționat că, deși se spune că înțelepciunea vine odată cu vârsta, a observat că acest lucru nu se întâmplă neapărat în cazul tuturor oamenilor. Totuși, cel mai important aspect pentru el este speranța de a rămâne o persoană veselă.

Refuzul retragerii și respectul pentru folclor

Artistul a fost ferm în privința vârstei de retragere, afirmând că va cânta atât cât Dumnezeu îi va da voce. Mai mult, a declarat că, chiar și în cazul în care nu mai are voce, dar „merge banda”, el se va duce totuși pe scenă. Valentin Sanfira își exprimă admirația pentru toate doamnele din folclorul românesc care, în ciuda unei anumite vârste, continuă să cânte și să ducă mai departe tradiția.

El nu este de acord cu ideea de retragere forțată, considerând că dacă oamenii mai vor un artist, acesta nu trebuie să se închidă la bătrânețe. A ajuns chiar să glumească spunând că, dacă s-ar ajunge la stadiul de a locui într-un azil, el ar susține cinci spectacole pe zi.

Glume despre locuri exotice și timp liber

În ceea ce privește primii pași în pensie, artistul a început glumind că s-ar însori, doar pentru a avea mai mult timp de petrecut alături de partenera sa. Totuși, când a fost întrebat dacă ar pleca într-un loc exotic, a revenit rapid la realitatea sa profesională. A reamintit faptul că este cântăreț de muzică populară și nu un „magnat”, precizând că activitatea sa se concentrează în continuare pe nunți și spectacole.