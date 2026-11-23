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Alina Eriko s-a întors în atenția publicului după o perioadă de absență, apărând într-o transmisie live pe rețelele de socializare, în compania mamei sale. Alina vorbea cu dificultate, iar dantura ei părea deteriorată.

Când a fost întrebată cum se simte, bruneta a evitat să intre în detalii, preferând să nu discute prea mult despre starea ei actuală. Mama ei a fost însă mult mai deschisă, confirmând că fiica ei trece printr-o perioadă extrem de grea. Mama a spus că perioada grea e din cauza problemelor pe care fiica ei le are cu substanțele interzise.

Drumul anevoios spre recuperare

Anul trecut, Alina a fost trimisă la o clinică din Turcia pentru a-și reface dantura, moment în care mama ei a crezut că lucrurile încep să se îmbunătățească și că fiica ei este din nou bine. Din păcate, au existat din nou alte momente grele.

Mama Alinei a povestit că au existat perioade în care fiica ei nici nu mai intra în casă, preferând să stea la iubitul ei. Deși cei doi au fost despărțiți la un moment dat, se pare că s-au împăcat între timp. În prezent, Alina urmează în continuare un tratament pentru a depăși problemele cu care se confruntă.

Impactul asupra familiei

Alina are doi copii. Fiul ei urmează să împlinească 18 ani în luna februarie, iar fiica a împlinit cinci ani în luna octombrie. Mama brunetei a recunoscut că copiii sunt deja mari și sunt conștienți de problemele mamei lor.