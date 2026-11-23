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Anamaria Prodan a intrat oficial în spiritul sărbătorilor de iarnă și a început deja să își decoreze casa. Vila impresarei este acum plină de instalații luminoase, însă blondina nu s-a oprit doar la clădire, ci a ales să lumineze și porțile, precum și gardul proprietății.

Pentru a obține un aspect de „colț de poveste”, vedeta a apelat la ajutor specializat. Pe lângă lumina caldă a instalațiilor, în centrul clădirii a fost plasată o fundiță roșie, iar intrarea este completată de un brad verde care strălucește. Anamaria Prodan este extrem de încântată de rezultat, descriind locuința ca fiind „de vis”, „super”, „fină și minunată”.

Planuri despre nuntă și sentimente

Pe lângă decorul festive, Anamaria Prodan a mai vorbit și despre relația cu Ronald Gavril. Deși cei doi trăiesc o poveste de dragoste care a atras atenția internauților, impresara a oferit un răspuns surprinzător fanilor care o întrebau când va avea loc nunta. Ea a mărturisit că nu mai visează la un astfel de eveniment, considerând că o nuntă a devenit „banală” pentru ea, deoarece a mai organizat multe.

Totuși, dacă va avea loc vreodată, nunta va fi ceva foarte restrâns, despre care nu va afla nimeni în afara copiilor ei. „Dacă ar fi să fac nuntă, cred că o fac așa, într-o secundă, doar eu și copiii, pe plajă, fără să știe nimeni, fără să fie nimeni, doar pentru noi”, a declarat ea.