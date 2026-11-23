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După ce a postat un videoclip în care ea și Giani dansau și se sărutau, influenta a ales să ne arate un moment mult mai relaxat pe Instagram: o fotografie cu partenerul ei dormind liniștit în brațele ei.

Pentru a completa tabloul, Naba a scris peste imagine „băiatul meu perfect”. Postarea arată apropierea dintre cei doi.

Totuși, nu există deocamdată detalii despre cum a început totul. Naba nu a oferit detalii despre Giani sau despre începutul relației, așa că rămânem cu întrebările și cu pozele cu ei.

Să vedem cât timp mai rezistă strategia asta de „secret”, căci când apar așa des împreună, misterul începe să dispară singur.