Divertisment

Alexandru Slăvescu a făcut un pas important în competiția Vocea României după ce a câștigat duelul din echipa lui Smiley. În ediția din 20 noiembrie 2026, artistul de 19 ani s-a confruntat cu Alexandru Stoica, de 38 de ani, într-o interpretare a piesei „Waves“ de la Dean Lewis. Momentul muzical a fost apreciat de antrenori, iar Smiley l-a ales pe cel mai tânăr dintre cei doi pentru a continua aventura.

Alexandru Stoica nu a plecat însă definitiv din concurs, fiind salvat de Tudor Chirilă. Alexandru Slăvescu a impresionat încă de la audițiile pe nevăzute, unde a întors trei scaune interpretând „Le Temps des Cathédrales”.

Tânărul are o legătură specială cu Smiley, alături de care a cântat în fața publicului din Oradea, la festivalul FestiFall din Piața Unirii.

Alexandru le-a transmis susținătorilor săi un mesaj plin de recunoștință: „Vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată până acum în cadrul emisiunii «Vocea României».”.

Ce trebuie să știi dacă vrei să îl ajuți: votul se face pe platforma oficială PRO TV și este gratuit. Atenție însă la detaliu, ca să nu fie inutil: votul trebuie validat neapărat prin e-mail, altfel nu este luat în considerare. Nu e suficient să bifezi numele lui pe site, deci verificați inbox-ul după ce alegeți candidatul.

Să vedem dacă vocea lui Alexandru ajunge să domine scenele de la galele live!