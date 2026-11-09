Ștefan Baiaram trece printr-o perioadă dramatică: tatăl său este în stare gravă

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Gheorghe Burticioiu, tatăl adoptiv al lui Ștefan Baiaram, a suferit duminică, 8 noiembrie 2026, un infarct și două stopuri cardio-respiratorii. Din cauza acestui incident, starea sa este considerată gravă.

După ce a fost resuscitat, pacientul a fost operat de urgență. Ulterior, acesta a fost transferat în secția de Anestezie-Terapie Intensivă pentru a fi monitorizat de medici.

Ștefan Baiaram, în vârstă de 23 de ani, a părăsit imediat cantonamentul Universității Craiova de la Cluj pentru a ajunge cât mai repede lângă cei dragi. Din acest motiv, jucătorul a ratat meciul cu CFR Cluj programat duminică seară, 8 noiembrie 2026.

Legătura dintre cei doi este una specială, tânărul fiind adoptat la vârsta de șase luni după ce a fost abandonat de părinții biologici. Gheorghe Burticioiu s-a recunoscut mereu extrem de mândru de parcursul profesional al fiului său. Acesta a declarat anterior că este fericit și că își dorește ca Ștefan să ajungă la o echipă mare din Europa.

Noi suntem alături de ei și sperăm ca lucrurile să se întoarcă rapid la normal. Voi ce credeți, cât de important este suportul familiei în sportul de performanță?