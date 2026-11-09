Alex Delea a trecut de la blonde la brunete! Cine este Patricia, fata care l-a făcut să zâmbească la mall

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Se pare că Alex Delea a decis că la 30 de ani e momentul să se așeze la casa lui. Deși în vară l-am văzut prin LOFT Mamaia, unde era ținta a multor tentative de flirt — de la băieți, brunete și blonde, dintre care o blondă chiar a reușit să îl cucerească — situația s-a schimbat. De data aceasta, Alex a fost surprins la masa food court-ului dintr-un mall, în compania unei fete care l-a făcut să zâmbească extrem de larg.

Spre deosebire de luna august, când s-a retras strategic cu blonda respectivă, departe de ochii curioșilor, acum Alex nu s-a mai ascuns. A ieșit în public cu o brunetă, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă preferințele sale s-au schimbat brusc sau dacă doar a decis să fie mai deschis cu noua sa cunoștință. Zâmbetul lui Alex din imagini trădează faptul că domnișoara de vizavi are un farmec aparte.

Cine este noua „partidă” a lui Alex Delea

Domnișoara în compania căruia a fost văzut se numește Patricia. Conform profilului său de Instagram, ea este expertă în epilări și profesoară de epilări definitive. Este posibil ca cei doi să se fi cunoscut chiar la o ședință de epilat, dar detaliile rămân secrete. Pe rețelele sociale, Patricia își demonstrează competența profesională postând videoclipuri în care explică cum se realizează epilarea definitivă inghinală, cu chiloți de unică folosință.

Dincolo de meseria sa, care pare a fi extrem de profitabilă, Patricia pare a fi o partidă excelentă pentru Alex. Fata deține propria clinică de estetică și, judecând după postările de pe Instagram, banii nu reprezintă o problemă pentru ea. De asemenea, pare să aibă și destul timp liber, având în vedere frecvența selfiurilor pe care le postează din diverse destinații din străinătate. Un detaliu amuzant din imaginile de la mall este faptul că Patricia nu și-a comandat nimic de mâncare, probabil pentru a-și menține silueta de vis.

De la barman în Spania la ecranele de cinema

Alex Delea nu a avut un drum ușor spre celebritate. După o copilărie grea și o adolescență în care s-a concentrat pe talentul său sportiv, a lucrat ca barman în Spania înainte de a intra în lumina reflectoarelor. În 2022 a câștigat Survivor România și a devenit celebru. În 2024, a decis să revină în concurs, la Survivor All Stars, unde s-a clasat pe locul 10.

Succesul din televiziune s-a reflectat rapid și în mediul online, unde contul său de Instagram a crescut până la aproximativ 200k de followeri. Însă nu doar popularitatea a crescut, ci și contul bancar al acestuia. Alex a diversificat activitățile sale și a încercat norocul în actorie, jucând în comedia „Haita de acțiune”. Filmul este o producție a lui Matei Dima, cunoscut publicului sub numele de BRomania, prin compania Vidra Productions.

Tatonări sentimentale

Deși viața lui pare completă, Ar mai lipsi o prezență feminină care să se bucure de tinerețea lui și căreia Alex să-i dedice toată energia. În trecut, au existat câteva tatonări sentimentale, dar Alex a fost mereu rezervat. Spunea constant că nu este pregătit să facă pași mai mari în relații, motiv pentru care fetele au fost cele care au încercat să forțeze lucrurile și să facă primii pași.

Totuși, acum lucrurile par puțin altfel. Zâmbetul pe care l-a avut lângă Patricia este unul rar văzut la el. Rămâne de văzut dacă această întâlnire la mall este doar un episod pasager sau dacă Patricia a reușit să spargă gheața și să îl facă pe Alex să se deschidă. Oricum, în jocul seducției, se pare că bruneta a punctat recent, chiar dacă în LOFT Mamaia blonda a fost cea care a câștigat.