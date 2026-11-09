Andrei Mărginean, „pe contraatac” prin mall! Jucătorul lui Dinamo a fost văzut cu un amic în oraș

Vedete

Andrei Mărginean a fost surprins într-o ieșire relaxată la Băneasa Shopping City, unde a fost văzut plimbându-se prin mall alături de un amic. Cei doi au intrat în diverse magazine, fără un plan precis, în timp ce prietenul său părea să îl urmărească cu atenție în fiecare pas. Deși a fost reperat în timpul acestei plimbări, nu a fost vorba despre o ieșire romantică, deoarece fotbalistul a ales să vină doar cu un prieten.

Ținuta a fost exact cea pe care te așteptai de la un sportiv: un look casual, cu o jachetă care amintește de stilul liceenilor din filmele americane de tip „football”. În ceea ce privește viața personală, Mărginean este foarte rezervat. Deși se știe că are o iubită, acesta preferă să își păstreze relația și detaliile intime departe de tabloide, o decizie pe care o respectăm pe plin.

De la detox digital la liniște interioară

Una dintre cele mai surprinzătoare decizii ale lui Mărginean, mai ales pentru cineva din Gen Z, a fost cea de a renunța la rețelele sociale. În luna mai, mijlocașul a decis să se rupă de platformele digitale, inclusiv de Instagram, după ce a realizat că petrece mult prea mult timp cu telefonul în mână.

Rezultatele acestei schimbări sunt, pentru el, evidente. Jucătorul afirmă că viața fără rețelele sociale este mult mai frumoasă, descoperind că această pauză de la internet a fost cheia spre o mai mare liniște interioară și i-a oferit mult mai mult timp liber. Această alegere îl face să fie mai puțin vizibil online, lucru care face ca fotografiile surprinse în viața reală să fie mult mai interesante pentru fani, deoarece pe Instagram nu mai există conținut nou cu fundașul central al „Câinilor”.

Momente decisive pe teren și vești de la național

Pe plan sportiv, lucrurile merg excelent pentru jucătorul de 25 de ani. O veste majoră i-a provocat emoții puternice: selecționerul Gică Hagi l-a inclus pe Mărginean într-o listă de 48 de jucători luați în considerare pentru meciurile viitoare ale României din cadrul Nations League. Este un pas important pentru cel care a fost titular în naționala U23 și care este cotat în prezent la circa 1 milion de euro.

Performanțele recente la Dinamo București confirmă faptul că se află la forma maximă. În partida câștigată cu 2-0 în fața echipei FC Botoșani, Mărginean a fost din nou decisiv, fiind cel care a scos penalty-ul din care Danny Armstrong a spart gheața în minutul 81. De asemenea, în meciul cu CFR Cluj, a fost titular, primind un cartonaș galben înainte de a fi schimbat în minutul 83.

Recuperarea și noua strategie tactică

Evoluția sa actuală este influențată și de schimbarea de filosofie tactică sub comanda lui Nuno Campos. Dacă în perioada lui Zeljko Kopic a fost utilizat și pe postul de fundaș central, noua abordare pare să îi prijească enorm mijlocașului.

Revenirea la formă vine după un an dificil, marcat de accidentări care i-au dat bătăi de cap serioase. Mărginean a recunoscut într-un interviu că a existat perioade în care a fost nevoit să strângă din dinți și să intre pe teren chiar și atunci când problemele medicale nu îi permiteau să fie sută la sută refăcut. Cu o înălțime de 1,90 m și fiind în zodia Rac, el combină forța fizică cu o capacitate de observație fină, atuuri care îi sunt utile atât pe postul de mijlocaș defensiv, cât și pe cel de fundaș central în Superliga.

Sincer, respectul pentru cineva care dă delete la Instagram în 2026 ca să aibă liniște e imens. Oare mai are cineva curajul ăsta sau suntem condamnați să scrolluim până la bătrânețe?