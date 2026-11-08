Marina Almășan a spus „da” la a doua cerere în căsătorie! Detalii despre inelul cu poveste și locul magic din Bulgaria

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Marina Almășan a fost luată prin surprindere de partenerul ei, Sorin Mărcuș, care a decis să îi ceară din nou mâna. Vedeta TV a povestit pe Facebook despre momentul care a lăsat-o fără cuvinte, recunoscând că, deși știa că va fi o seară specială, nu s-a așteptat la scenariul care s-a desfășurat.

O seară memorabilă într-un orășel de munte

Evenimentul nu a avut loc în orașe romantice precum Paris, Verona sau Londra, ci într-un orășel de munte din Bulgaria. Cei doi au ales acest loc pentru a fugi de „toate relele pământului” și pentru a trăi povestea lor departe de gălăgia lumii de acasă. Un detaliu care a adăugat magie momentului a fost numele restaurantului în care au intrat, care se traduce prin „Omul fericit”.

Sursa fericirii a fost o seară care a început cu un pahar ciocnit în onoarea primei lor întâlniri, care a avut loc acum un an. Atmosfera a devenit tot mai intensă odată cu apariția unui trandafir roșu, venit pe neașteptate, însoțit de un discurs frumos care a declanșat „fluturi” în interiorul Marinei. Lovitura finală a venit atunci când Sorin a scos din buzunar o cutiuță roșie din catifea, în formă de inimă, din care a extras un inel superb.

Drama primei cereri în căsătorie

Această a fost a doua oară când Sorin Mărcuș a cerut-o în căsătorie pe Marina Almășan. Prima încercare a avut loc acum jumătate de an, la Dallas, însă acea experiență nu a fost tocmai ideală din perspectiva prezentatoarei. Marina a mărturisit că s-a fâstâcit atât de tare în acel moment, încât a avut o reacție pe care ea însăși a descris-o drept „tâmpă”, atât încât nu și-a iertat-o nici până azi.

În urma acelei reacții din Dallas, Sorin s-a „dezumflat” total, în timp ce martorii prezenți au fost simultan emoționați și amuzați. Însă, de data aceasta, în Bulgaria, Marina a răspuns corect, clar și răspicat, chiar dacă a menționat faptul că glasul îi dispăruse undeva în Patagonia. Ea consideră că acest „DA” va deveni definiția fericirii ei și numește partenerul ei un miracol.

Semnificația inelului de familie

Inelul primit nu este unul banal, ci are o valoare sentimentală profundă, deoarece a aparținut mamei lui Sorin Mărcuș. Sorin a spus, emoționat și el, dar nu ca Marina: „A fost al mamei mele!”

Marina Almășan a explicat ulterior pe rețelele de socializare că nu știe să facă fotografii cu inele, preferând peisajele de munte, valurile de mare sau deșerturile aride. Totuși, a subliniat că ziua de ieri — ziua lui Sorin — s-a încheiat cu acest inel pe degetul ei. Pentru ea, acesta reprezintă un simbol al iubirii, speranței, promisiunii și încrederii, mulțumind sorții pentru faptul că i-a arătat că există viață după moarte.