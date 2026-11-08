Jaguarul a dat stop Mirei la Insula Iubirii: „Nici mama nu face asta, te rog lasă-mă!”

Vedete

Povestea dintre Mira și George, cunoscut sub numele de Jaguarul, de la Insula Iubirii, s-a transformat rapid dintr-o conexiune promițătoare într-o situație extrem de incomodă pentru ispita masculină. Deși Mira părea convinsă că între cei doi s-a creat o legătură specială, George a ajuns să simtă nevoia urgentă de distanță.

Mira a ajuns în Thailanda alături de partenerul său, Ian, însă a început să se apropie tot mai mult de George. Concurenta nu s-a inhibat deloc în ceea ce privește gesturile de afecțiune, dorindu-și să îi fie permanent în preajmă. Problema este că entuziasmul ei nu a fost reciproc, iar ceea ce pentru ea era romantism, pentru Jaguarul a devenit o încălcare a limitelor personale.

George a fost deranjat în special de comportamentul protector al Mirei, care încerca constant să îi aranjeze aspectul. De la verificarea dinților până la fixarea părului, gesturile concurentei au ajuns să îl enerveze pe ispita masculină, care nu a simțit niciodată că există o apropiere suficientă pentru astfel de manifestări.

„Tot așa, tot așa… după se uita la mine: „stai că ai ceva la gură, la păr, între dinți”. Nici mama nu face asta, te rog lasă-mă! Tot pe capul meu, lipită. În capul ei eram deja cuplu”, a povestit George. Acesta a subliniat faptul că, dacă ar fi fost într-o relație, i-ar fi plăcut atențiile, însă în contextul actual, totul a fost prea mult.

Să recunoaștem, e o linie foarte fină între a fi atent la partener și a deveni prea insistent.

Cine mai are curajul să facă așa ceva pe Insulă fără să primească un stop brutal?