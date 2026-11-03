Sora lui Carmen de la Sălciua a aflat sexul bebelușului: vine un băiețel!

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Daniela, sora lui Carmen de la Sălciua, și soțul ei, Sergiu, vor deveni părinți pentru prima dată. Cei doi au organizat un moment de gender reveal în care au pictat o inimă în culoarea albastră, confirmând astfel că așteaptă un băiețel.

„Șiiii… în curând vom fi părinții unui băiețel! 9 luni de așteptare, iar cea mai frumoasă întâlnire din viața noastră se apropie! Băiețelul nostru, abia așteptăm să te cunoaștem”, a scris Daniela pe Instagram.

Sora cântăreței și Sergiu s-au căsătorit în vara anului 2026, însă vestea că vor avea un copil a venit chiar înainte de nuntă.

În ceea ce privește rolul de nașă, Carmen de la Sălciua a recunoscut că se bucură enorm pentru sora ei, dar a menționat că este posibil să nu fie ea cea care să boteze bebelușul. Artista a explicat că preferă să păstreze o delimitare între gradele de rudenie și nu are obiceiul de a fi nașă în familie.

„Eu sunt pe stilul ăsta: dacă sunt soră, aș prefera să rămân soră. Da, să fiu mătușică, să fiu soră. Nu-mi place să mă duc să nășesc la neamuri”, a declarat Carmen de la Sălciua. Totuși, a precizat că dacă nu va exista altcineva disponibil, ar face acest lucru cu mare drag, deoarece este o bucurie.