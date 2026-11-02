Bianca Iotu nu a înghițit acuzațiile lui Remi Dobre: „S-a simțit folosită”

Vedete

Bianca Iotu a reacționat la bonfire după ce Remi Dobre a acuzat-o că a vrut să se răzbune pe el pentru momentele de infidelitate din afara emisiunii. Blondina consideră că fostul iubit este pur și simplu frustrat și are ego-ul atacat.

Bianca Iotu a declarat că nu este vorba despre răzbunare și a adus un argument destul de șocant: s-a simțit folosită. Ea bănuiește că Remi Dobre a vrut să vină la Insula Iubirii doar pentru a deveni mai cunoscut pe TikTok, considerând că participarea ar fi fost un „boost” pentru creșterea lui pe platformă.

Mai mult, concurenta a precizat că ideea de a veni a fost a lui Remi, deoarece acesta era cel care trebuia să îi dovedească faptul că nu o înșală, așa cum a procedat și acasă. Cei doi s-au despărțit după ce amândoi au aruncat în foc cristalele conexiunii.

Întrebată despre starea ei actuală, Bianca Iotu a spus că este liniștită, împăcată și mândră de ea. Experiența de la emisiune i-a dat realizarea că merită mai mult și că vrea să primească înapoi toată dragostea pe care a oferit-o. Ea a mai menționat că, în patru ani, Remi nu i-a spus niciodată că o iubește, iar când ea i-a mărturisit că este îndrăgostită de el, acesta a fugit și s-a îndepărtat.

Sincer, când cineva fuge după ce i se spune „te iubesc”, e destul de clar că acolo nu mai e nicio conexiune, ci doar niște cristale arse.