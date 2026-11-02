Ian de la Insula Iubirii, în mijlocul unui scandal monstru! De la amenințări cu bătaia până la reproșuri pentru ispite

Vedete

Ian a ajuns în centrul unei furtuni de conflicte după ce s-a stins lumina reflectoarelor la Insula Iubirii. Deși emisiunea s-a terminat pe micul ecran, pentru Ian răfuiala abia a început, aducând cu ea orgolii umflate și promisiuni de pumni, totul culminând cu amenințări și provocări directe la bătaie care, după spusele lui, nu se vor opri aici.

Provocarea din cușcă cu Andrew

După ce s-a întors la viața de zi cu zi, Ian s-a trezit cu o nouă problemă pe cap, sub forma unei provocări lansate de Andrew, care a fost ispită în cadrul emisiunii. Acesta l-a chemat pe Ian la luptă în RXF, iar iubitul Mirei nu s-a gândit de două ori înainte de a accepta invitația. Ian este convins că va ieși învingător din acest duel, așa că, dacă tot s-a cerut scandal, pare pregătit să intre în cușcă pentru a-și demonstra superioritatea.

Contactat pentru detalii, Ian nu s-a rezervat în a-l ataca pe cel care l-a provocat, considerând că Andrew este pur și simplu obsedat de atenție. Mai mult, Ian crede că Andrew a făcut o alegere extrem de proastă alegându-l pe el ca adversar, transmitându-i mesajul dur că nu ar rezista nici măcar o singură repriză în cușcă.

Ian a observat că „băiețașul ăla” caută constant validare și atenție pe rețelele sociale, mai ales pe TikTok și Instagram, adresându-se ba către Narcis, ba către alții. Acesta a menționat că Andrew a încercat să atragă atenția și prin intermediul unei postări făcute de pe insulă, însă Ian consideră că a greșit persoana. El s-a definit drept fiind „mai dintr-o bucată” și a ironizat faptul că Andrew crede că bătaia este „apă de ploaie”, avertizându-l că, în realitate, bătaia doare.

Răfuiala cu ispitele care l-au refuzat

Scandalul nu s-a limitat doar la conflictele cu ceilalți băieți, deoarece Ian a avut câteva reproșuri serioase și pentru fetele care au refuzat să iasă cu el la date în timpul programului emisiunii. Vorba este despre șase ispite care au spus „pas” întâlnirilor cu el, bazându-se pe o presupusă conexiune dintre Ian și Andreea. Concurentul nu le-a iertat nici acum și le-a luat la rost pe TikTok.

Ian le-a reproșat acestor fete faptul că au venit pe insulă cu rolul de ispite, nu pentru a se comporta ca niște concurente în căutarea iubirii. Practic, el consideră că acestea au încurcat conceptul emisiunii, amestecându-l cu „Casa Iubirii” și „Puterea Dragostei”, începând să facă selecție după propriile reguli, în loc să își îndeplinească rolul.

În ceea ce privește conexiunea cu Andreea, Ian a fost extrem de ironic, întrebându-se despre ce fel de conexiune vorbim, sugerând că singura legătură a fost cea care apărea seara, când sticlele ajungeau pe masă. El a declarat că unele dintre aceste fete nici nu pot fi numite ispite și le-a transmis un mesaj direct: să nu creadă că el ar fi ieșit cu ele la date în viața reală după cum le-a cunoscut acolo. Ian le-a cerut să fie serioase și asumate, sugerându-le să își facă rolul de ispite corect la următoarea ocazie.

Se pare că Ian a ales calea conflictului constant și nu dă niciun semn că vrea ca spiritele să se calmeze. Având în vedere numărul mare de „polițe” pe care pare să le aibă de plătit după emisiune, lista de dușmani ar putea crește, existând chiar și posibilitatea ca Jaguarul, cel care i-a ispitit iubita, să intre în vizorul lui Ian. Insula s-a terminat oficial, dar pentru Ian a început o adevărată telenovela a scandalurilor. Credeți că Ian chiar va intra în cușcă cu Andrew sau e doar un show pentru TikTok?