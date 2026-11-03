Adi Mutu și Gabi Torje la Survivor 2027? Vedem primii Faimoși de la noul sezon

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Antena 1 a început deja planurile pentru Survivor 2027 și mizează pe nume cunoscute din fotbalul românesc pentru echipa Faimoșilor. Adi Mutu și Gabi Torje sunt primii jucători care au intrat în calculele producătorilor, însă fiecare este în etapa respectivă de negocieri.

În cazul lui Adi Mutu, lucrurile par să fie aproape finalizate. Fostul atacant, care lucrează deja cu postul în calitate de analist pentru meciurile echipei naționale, este foarte aproape de a semna contractul. Vladimir Dembinski, producătorul formatului, s-a întâlnit deja cu el ca să discute ultimele detalii și condițiile contractuale, iar sursele spun că cele două părți au ajuns aproape de un acord.

Legătura lui Gabi Torje cu show-ul este încă în curs de negociere. Deși discuțiile continuă, fostul mijlocaș nu a dat încă un răspuns final, dar pare decis să accepte propunerea de a merge în Republica Dominicană.

Traseul lui Torje seamănă cu cel al lui Gabriel Tamaș, care a fost ofertat pentru Survivor după ce a câștigat Asia Express. Gabi Torje a ajuns în semifinala sezonului curent de emisiune și are șanse de aproape 100% să iasă câștigător în marea finală, .

Rămâne de văzut dacă Gabi Torje va accepta provocarea.