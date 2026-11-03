Noapte albă pentru Anca Serea: fiica cea mică a avut probleme de sănătate

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Anca Serea a avut o noapte plină de emoții și zero somn, după ce fiica sa cea mică, Leah, s-a confruntat cu probleme medicale. Vedeta a stat permanent lângă copilă pentru a-i supraveghea starea, suspectând că simptomele ar putea indica o enterocolită.

Pe Instagram, Anca Serea a scris: „Zero somn toată noaptea. Leah cred că are enterocolită! Un început de noiembrie promițător! Alături de el a stat și câinele familiei, care parcă a simțit că Leah nu este bine.”

Familia trece printr-un moment cu multe provocări, deoarece și Sarah a început recent parcursul academic în Italia. Tânăra s-a mutat la Milano pentru facultate și locuiește singură într-un apartament închiriat. Deși este recunoscătoare, Sarah se confruntă cu dificultăți de adaptare și cu dorul de casă, în special când intră în casă și rămâne singură, după ce a fost la școală cu colegele.

Pentru a menține legătura, Sarah vorbește de trei sau patru ori pe zi cu mama și frații ei, inclusiv cu Adi. Revenită pentru scurt timp în țară, Sarah a petrecut două zile alături de cei dragi: a vizitat împreună cu mama sa Mănăstirea Cernica și a mers apoi în vizită la bunica ei.