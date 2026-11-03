Planuri de nuntă la 70 de ani? Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu, o poveste plină de „wow”

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Cătălin Botezatu a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre relația sa cu Bianca Drăgușanu. Designerul a recunoscut că, la un moment dat, a fost extrem de aproape să se căsătorească cu blondina și este convins că lucrurile ar fi putut merge mult mai bine dacă ar fi devenit soț și soție. Mai mult, a declarat cu toată încrederea că nu crede că ar fi ajuns cei doi la divorț, deoarece, spune el: „Eu știam s-o strunesc”.

Se pare că legătura dintre cei doi a rămas specială în ciuda timpului trecut. Cătălin a povestit că Bianca îi mai spune și acum că tot cu el va rămâne, la care el răspunde cu un „posibil”. Mai mult, designerul nu exclude nici măcar o nuntă la o vârstă înaintată, glumind pe seama viitorului: „Mă căsătoresc la 70 de ani cu Bianca Drăgușanu. Nu-mi face probleme în viitoarea familie”.

Pe lângă partea sentimentală, Botezatu a vorbit și despre imaginea Biancăi, susținând că a avut un rol esențial în evoluția acesteia. El spune că a văzut potențialul blondinei încă de la început și că, practic, el a creat-o, având ce să modeleze. Deși s-a enervat atunci când lumea o numea pe aceasta „plastic”, designerul consideră că transformările sunt firești pentru o femeie, mai ales când trece de la ceva simplu la ceva „wow”.

Sincer, teoria cu „știam s-o strunesc” sună a film vechi, dar optimismul lui Cătălin pentru o nuntă la 70 de ani e absolutul peak al încrederii. Oare Bianca e pe aceeași lungime de undă sau e doar o glumă de grup?