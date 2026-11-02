Loredana Chivu are o cameră specială pentru pasiunea ei: detaliul care a șocat la Asia Express

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Loredana Chivu a surprins în semifinala Asia Express, unde concurenții au fost provocați să răspundă la întrebări despre viața personală a coechipierilor lor. În cadrul unui joc coordonat de Irina Fodor, Ana Maria Mocanu a fost întrebată care este cea mai mare „fiță” a colegei sale, iar răspunsul a fost rapid: pasiunea Loredanei pentru parfumuri.

Vedeta a confirmat imediat și a explicat că acest hobby a devenit o adevărată preocupare de-a lungul anilor. Nu e vorba doar de câteva sticle pe raft, ci de o colecție masivă de 360 de parfumuri. Mai mult, Loredana a dezvăluit că are acasă o cameră special amenajată doar pentru a le păstra.

Să recunoaștem, 360 de parfumuri sună a nivel de expert, aproape de muzeu. Noi nu știm cum gestionează atâtea mirosuri fără să dea cu problemele, dar clar este faptul că investește constant în această pasiune. Fiecare sticlă are o valoare aparte pentru ea, motiv pentru care nu ia în calcul să renunțe la niciun exemplar.

Loredana a fost categorică atunci când s-a vorbit despre posibilitatea de a vinde din colecție. „Am 360 de parfumuri. Eu sunt colecționară, îmi plac mult, am o cameră specială făcută pentru ele. Nu aș vinde niciodată, nu există. Nu vând parfumuri, mai bine vând un rinichi! Am strâns, de o viață strâng la ele”, a declarat ea în cadrul emisiunii.

Ne place dedicarea, dar serioz, o cameră întreagă doar pentru parfumuri? Noi abia avem loc de toate hainele în dulap, dar Loredana a dus hobby-ul la un alt nivel.