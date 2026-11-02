Alin Alexuc își dezvăluie planurile de familie la Asia Express

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Totul a început cu o probă de tip test în semifinala de la Asia Express, unde concurenții au fost puși să demonstreze cât de bine se cunosc. Irina Fodor l-a întrebat pe Gabi Torje care este cea mai mare dorință a lui Alin Alexuc. Răspunsul a fost „copii”, lucru pe care fotbalistul l-a confirmat ulterior.

Alin Alexuc a fost foarte specific în testimoniale, unde a declarat că își dorește trei copii. Sportivul este convins că și el, și viitoarea lui soție se vor descurca de minune în rolul de părinți.

Alin Alexuc și logodnica lui, Antonia, sunt împreună de 12 ani și au planuri de nuntă. Sportivul a avut doar cuvinte de laudă la adresa ei, spunând că aceasta i-a fost mereu un sprijin.

Nu este singurul care visează la familie: și Gabi Torje a recunoscut public că își dorește să devină tată și consideră că îi lipsește un copil. Acesta are o relație de lungă durată cu iubita lui, Larisa.

În cadrul acelei probe, au ieșit la iveală și detalii despre cariera lui Alin Alexuc. Gabi Torje a trebuit să răspundă când s-a retras sportivul din competiții, lucru care s-a întâmplat în 2024, la Paris.

Deși s-a retras, Alin ia în calcul posibilitatea unui reveniș. Sportivul a explicat că a simțit nevoia de o pauză, dar se gândește să mai participe la încă o olimpiadă în 2028.

Voi ce ziceți, reușește să revină la performanțe în 2028?