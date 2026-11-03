Oana Roman se pregătește de operație: „O fac din punct de vedere medical”

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Oana Roman a anunțat că urmează să treacă printr-o operație pe care a evitat-o timp de mai mulți ani. Deși vine după o transformare fizică majoră, vedeta a precizat că intervenția este necesară din motive medicale și nu pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

„Trebuie să-mi fac abdominoplastia pe care am tot amânat-o ani de zile, iar acum e musai să o fac, din punct de vedere medical, în primul rând. Trebuie să o fac. Nu că nu mai necesită amânare, dar vreau eu să termin și cu asta, probabil la primăvară”, a declarat Oana Roman.

Decizia vine după ce a reușit să mai scape de 15 kilograme. Totuși, problema centrală este legată de problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat în trecut și de intervențiile care i-au pus viața în pericol.

Una dintre operațiile suferite acum mai mulți ani a lăsat urme serioase în zona abdominală, fiind necesară o incizie de mari dimensiuni. În urma acelei intervenții, peretele abdominal a fost susținut cu ajutorul unei plase medicale. Astfel, abdominoplastia a devenit pasul necesar pentru a rezolva problemele actuale.

Oana Roman a explicat că în zona abdomenului are o plasă și o tăietură „foarte mare și urâtă”, fiind tăiată de deasupra buricului până jos. De asemenea, a menționat că buricul este tăiat și că nu are voie să facă proceduri în acea zonă, deoarece organele trebuie să stea „liniștite”. Tăietura respectivă va dispărea odată cu operația, deoarece bucata de piele va fi eliminată.