Cabiria Morgenstern nu mai suportă atacurile de pe net: „Sunt om și mă doare”

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Cabiria Morgenstern a ajuns la capătul răbdării cu comentariile negative primite pe internet. În loc să se bucure de primele luni ca mamă alături de băiețelul ei, tânăra actriță s-a trezit nevoită să gestioneze un val de critici care au transformat alegerile ei personale în subiect de dezbatere publică.

Totul a început când s-a aflat cine este tatăl copilului născut anul trecut. Cabiria, în vârstă de 26 de ani, a devenit mamă alături de Adrian Ciobanu, un actor de 63 de ani. Diferența de 37 de ani dintre cei doi a fost suficientă pentru ca „internetul să ia foc”, de parcă ar fi fost nevoie de aprobarea comentatorilor pentru ca doi oameni să-și întemeieze o familie.

Criticile nu s-au oprit doar la vârsta partenerului. Unii utilizatori au atacat aspectul fizic al Cabiriei, în timp ce alții s-au întrebat cum de Maia Morgenstern acceptă să aibă un ginere din aceeași generație cu ea.

Durerea din spatele ecranelor

Cabiria a recunoscut că aceste atacuri au fost extrem de dăunătoare și că încă nu a reușit să le depășească. Tânăra s-a simțit confuză în fața ostilității unor necunoscuți, întrebându-se de ce este condamnată de oameni pe care nici nu îi cunoaște, în timp ce ea trăiește o experiență naturală și frumoasă.

Ea a subliniat faptul că oamenii tind să uite că în spatele conturilor de socializare sunt tot oameni. „Sinceră să fiu, constat că e atât de ușor să ne ascundem în spatele unui cont pe o rețea de socializare, încât ajungem să uităm că de cealaltă parte sunt tot… oameni. Și eu sunt un om, și pe mine mă doare”, a declarat actrița. Cabiria și-a exprimat dorința de a se concentra pe liniștea primilor ani de viață ai copilului și pe micile descoperiri zilnice, fără a mai fi expusă la agresivitatea din mediul online.

Recuperarea dificilă după naștere

Dincolo de stresul provocat de hateri, Cabiria a trecut printr-o perioadă extrem de grea după naștere. Ea descrie recuperarea ca fiind „cutremurător de greu”, subliniind faptul că discuția despre starea mamelor post partum este neglijată în România. Indiferent dacă nașterea a fost naturală sau prin cezariană, tânăra consideră că recuperarea este o etapă lungă și dificilă, proces care pentru ea nu s-a finalizat nici măcar în acest moment.

Recent, Cabiria a început să implementeze schimbări pentru a reveni la forma de dinainte de sarcină, însă a acceptat faptul că nu va mai avea niciodată același corp. Ea consideră că există praguri psihologice care trebuie trecute pe rând și că, în prezent, procesul de recuperare merge bine.

O nouă prioritate: micul Ezra

În ciuda norilor aduse de critici, maternitatea i-a schimbat complet viața tinerei. Copilul ei, Ezra, a devenit centrul universului său, iar prioritățile s-au reașezat complet. Cabiria a mărturisit că și-a dorit să fie mamă de când era mică și este fericită că a trăit această experiență alături de bărbatul pe care îl iubește. Deși sarcina nu a fost planificată, ea consideră că este cel mai frumos lucru care li s-a întâmplat, mai ales că a apărut în prima ei relație serioasă cu un bărbat.

Rolul bunicii în noua familie

În acest nou capitol, Maia Morgenstern a devenit una dintre cele mai importante persoane din viața micuțului Ezra. Cabiria a dezvăluit că mama ei o ajută enorm, deoarece locuiesc împreună, iar Maia s-a atașat imediat de nepot.

Actrița tânăra a menționat că este înduioșător să o vadă pe mama ei în rolul de bunică, observând cum Maia se joacă cu Ezra și îi cântă de fiecare dată când are ocazia. Ea consideră că stabilitatea familiei lor, care este acum mică, i se datorează în mare măsură sprijinului mamei sale, recunoscând că multe mame tinere recurg la ajutorul bunicilor pentru creșterea primului copil.

Context: Cabiria este fiica Maiei Morgenstern, actriță română de film și teatru, cunoscută internațional pentru rolul de Fecioară Maria în filmul „The Passion of the Christ” și pentru rolul Nelei în filmul „Balanța”.