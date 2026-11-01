Mioara, mama Mădălinei Apostol, despre durerea pierderii: „Nu ai plecat nicăieri”

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Mădălina Apostol a murit în noaptea dintre 12 și 13 septembrie, la vârsta de 40 de ani. Tragedia s-a produs în casa unor prieteni de familie. Vedeta trecuse printr-o perioadă grea, în care a luptat cu depresia și a căutat ajutor la clinici specializate și la mănăstiri.

Mioara, mama artistei, a fost profund afectată și a transmis pe Facebook mai multe mesaje prin care și-a exprimat regretul. Femeia își alină suferința uitându-se la poze cu fiica ei și a scris recent: „Frumoasa mea cu ochii ei dulci și frumoși. Tu ești mereu lângă mine, nu ai plecat nicăieri. Tu ești viața mea, puterea de a merge mai departe. Puiul meu drag, dormi în pace printre stele”.

Mama vedetei a fost sprijinită la înmormântare de nepoți și de Nick Rădoi. Totodată, Tony, fiul cel mic al Mădălinei Apostol, a declarat că perioada aceasta este mult mai grea decât s-a așteptat. Tânărul a observat că, spre deosebire de primele zile după incident, acum oamenii care i-au rămas alături au devenit foarte puțini.

Tony a menționat că mai are lângă el pe Cătălin, pe Nick, pe sora sa și pe tatăl său, deși acesta din urmă stă mai mult cu fratele lui, deoarece Tony locuiește singur în prezent.