Nattasha Black ne asigură că nu l-a pus pe Lorenzo în lesă, dar povestea cu TikTok e alta

Vedete

Nattasha Black nu e chiar așa de controlantă pe cât spune Lorenzo, cel puțin nu în versiunea ei. Concurenta de la Insula Iubirii a respins ideea că i-ar fi interzis partenerului să iasă singur în oraș sau să petreacă timp cu băieții, susținând că nu i-a impus astfel de limite.

„S-a ajuns să nu mai ieșim separat, niciodată nu m-a întrebat sau să îmi spună că vrea să meargă cu băieții. După cum am spus, nu i-am spus chestiile astea, nu l-am pus în lesă (...) E un bărbat sigur pe el, care mă iubești”, a spus Nattasha. Mai mult, ea nici nu s-a supărat pe ce a vorbit el cu ispitele, ci le-a interpretat ca pe o confirmare a sentimentelor lui pentru ea.

Problema e că Lorenzo vede lucrurile complet diferit. Într-o conversație cu ispitele, el a recunoscut că și el ar vrea să se distreze, dar se gândește constant la faptul că s-ar putea să o supere pe iubita lui. „Eu știu că ea e sigură, dar e și geloasă”, a spus el, adăugând că nici lui nu îi place situația asta.

Și aici vine partea cu „curățenia” de pe social media. Lorenzo a lăsat scăpat că Nattasha a intervenit în lista lui de prieteni de pe TikTok fără știrea lui. Mai exact, susține că i-a șters 2.000 de prieteni fără să știe el. Dacă asta nu e definiția controlului digital, nu știu ce e.

Nu s-au terminat dramele aici, pentru că mai există și conflictul cu fosta soție. Deși divorțul a avut loc acum cinci ani, Lorenzo spune că tensiunile dintre cele două femei persistă și în prezent.

Sincer, Voi ce ziceți, e iubire sau e red flag?