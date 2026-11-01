Nicole Cherry a dat pestetoate de Halloween: de la imaginea de prințesă la Pennywise

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Nicole Cherry a decis să lase deoparte imaginea rafinată și să meargă pe varianta șocantă pentru Halloween. Artista a ales să intre în pielea lui Pennywise, renunțând complet la stilul de prințesă pentru a surprinde fanii cu o costumație care nu lasă loc de interpretări: vrem frică!

Să recunoaștem, Nicole nu e novice la capitolul costume. În fiecare an și-a creat obiceiul de a face o ședință foto specială, iar lista de personaje pe care le-a interpretat până acum e destul de variată. A fost Cruella, Cleopatra, Wonder Woman și chiar o sirenă, dar Pennywise e clar cea mai agresivă schimbare de vibe din toată lista.

Nici Anastasia nu a ratat ocazia de a sărbători. Micuța s-a costumat încă de dimineață pentru petrecerea de Halloween de la școală, dar ea a ales o abordare mult mai veselă. Anastasia a decis să fie Buzz Lightyear, personajul din Toy Story, așa că în familia artistei s-a creat un contrast amuzant între un clovn de coșmar și un astronaut optimist.

Omenaj pentru Maria Tănase și primul concert la Sala Palatului

Pe lângă distracțiile de Halloween, Nicole Cherry este într-o perioadă intensă de pregătiri pentru un moment major în carieră: primul său concert la Sala Palatului, care va avea loc pe 24 noiembrie. Artista recunoaște că are emoții enorme și lucrează neîncetat alături de echipă pentru ca seara să fie memorabilă.

Spectacolul poartă numele de „Infinit”, exact ca albumul pe care l-a lansat acum o lună. Proiectul nu este unul obișnuit, fiind un omagiu adus Mariei Tănase și fiind inspirat direct din muzica acesteia. Pentru a face experiența cu adevărat specială, Nicole a planificat să integreze în show o hologramă a Mariei Tănase.

Sursa de sunet va fi extrem de diversă, deoarece concertul va include un cvartet, un taraf și o bandă. Mai mult, Nicole va avea invitați pe scenă, printre care Grasu XXL și Frații Cazanoi, sperând ca publicul să vină în număr mare pentru a experimenta această viziune artistică.

Colaborarea cu Grasu XXL și noua direcție muzicală

Unul dintre punctele culminante ale perioadei actuale pentru Nicole este colaborarea cu Grasu XXL. Totul a început în studio, unde artista era împreună cu Șerban Cazan. Cei doi au concluzionat că Grasu XXL ar fi cea mai potrivită alegere pentru piesa „Habar n-ai tu”. După ce Șerban i-a trimis piesa artistului, au trecut câteva zile până când Nicole a primit strofa lui.

Artista a descris momentul acceptării propunerii ca fiind „wow” și a declarat că este un vis împlinit să lucreze cu Grasu XXL. Rezultatul pare să fie pe placul publicului, deoarece piesa a fost primită foarte bine de fani și a intrat deja în top 10 la radio.

În ceea ce privește evoluția sa, Nicole Cherry vrea ca publicul să o descopere sub o latură mai matură în cadrul show-ului „Infinit”. Ea consideră că în acest moment este sigură pe direcția artistică pe care a ales-o și pe ceea ce vrea să construiască. Anul a fost unul extrem de productiv pe plan profesional, fiind marcat de lansarea EP-ului „Melo” la Columbia Records, noul album și organizarea primului concert la Sala Palatului.

Oare cine mai are curajul să se costumeze în Pennywise anul ăsta fără să sperie toată familia?