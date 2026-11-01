Angela Rusu s-a dus pe încredere în SUA și acum reclamă onorariul neplătit

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Angela Rusu a povestit despre o experiență neplăcută cu un organizator român stabilit în Statele Unite, care nu i-a achitat onorariul convenit pentru o colaborare. Artista a spus că a mers pe încredere și nu a făcut contract.

Deși discuțiile despre bani se regăsesc în mesaje, Angela Rusu nu a încheiat un contract specific pentru înțelegerea financiară. Totuși, ea și colegii ei au plecat cu vizele necesare și contracte de muncă. Artista a precizat că s-a stabilit ca ea să meargă patru weekenduri, iar salariul trebuia plătit indiferent dacă spectacolele se țineau sau erau anulate. De asemenea, organizatorul trebuia să plătească taxele după fiecare show.

O lecție pentru ceilalți artiști

Angela Rusu a ales să facă publică disputa nu pentru a recupera banii — menționând că nu o deranjează până la urmă suma pierdută — ci pentru a-i avertiza pe ceilalți colegi. Artistul nu ar trebui să depindă de bacșișurile primite la evenimente pentru a-și primi onorariul.

Cântăreața a fost clară: nu poate merge să cânte pentru sume precum 100 sau 300 de dolari, care ar putea fi singurele bani rămași după trei zile de muncă. Sfatul ei pentru cei care vor lucra cu acest organizator este simplu: să stabilească în scris toate condițiile și să solicite un avans.