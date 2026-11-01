Frankie a detonat o bombă pe Instagram: „E o linie foarte fină între opinie și jignire”

Vedete

Bătaia de face pe Instagram a început după ce Florin Burescu s-a dat designerul critic și i-a analizat ținuta lui Frankie la un eveniment monden. Frankie nu a stat pe gânduri și a replicat, făcând distincția clară între a avea o părere și a fi pur și simplu toxic.

Pentru Frankie, criticile despre machiaj, vestimentație sau intervenții estetice sunt ok, atâta timp cât nu devin atacuri la adresa persoanei. Ea consideră că e normal ca oamenii să își exprime opiniile online, mai ales dacă sunt profesioniști în domeniu, dar că există o limită care nu trebuie depășită. „E o linie foarte fină între a-ți exprima opinia, mai ales dacă ești profesionist în domeniu și a fi un penal care doar jignește oamenii”, a spus ea.

Dar aici nu s-a oprit, pentru că a urmat un mesaj direct pe Instagram, unde Frankie a trecut la atac. A acuzat designerul că folosește un limbaj nepotrivit nu doar cu ea, ci și cu alte femei din emisiunea Insula iubirii. Iar partea cea mai „picantă” a replicii a venit când a lovit direct în cariera și caracterul lui Burescu.

„Acest domn cu o carieră impresionantă în nimic are opinii despre femei”, a scris ea, numind exprimarea acestuia de „jenantă, defăimătoare și aberantă”. Frankie a mai scris că remarcă invidia cu care designerul vorbește despre femei și că el se teme că, dacă ar „vinde trupul”, ea i-ar lua clienții, spunând că afirmațiile lui sunt „mizerabile, asemenea caracterului tău”.

Sincer, ne place când cineva își apără zona, dar aici s-au luat la cuțite pe toată linie. Tu ce zici, a fost o replică pe măsură sau a mers prea departe?