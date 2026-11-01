Andreea Popescu a dat startul sărbătorilor: bradul e gata în noul penthouse

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Andreea Popescu a decis ca Crăciunul să vină cu aproximativ două luni mai devreme în noua ei locuință. Deși procesul de amenajare a penthouse-ului nu s-a încheiat, livingul are deja un brad artificial cu aspect natural, decorat cu luminițe și ornamente. La această activitate au participat și cei trei copii ai influenceriței, care au ajutat-o să pună totul în scenă.

Imaginile cu rezultatul final au fost deja publicate, iar Andreea a anunțat că intenționează să continue decorarea restului casei pentru sărbători în perioada următoare. Sincer, noi suntem cu ea — nu există nimic mai relaxant decât să te simți în spirit de sărbători în timp ce îți aranjezi casa.

Noua locuință are patru dormitoare, astfel încât fiecare copil să aibă camera lui. Influencerița s-a mutat aici după o perioadă petrecută într-un apartament cu trei camere, în urma divorțului de Rareș Cojoc. În timpul căsătoriei, familia locuise într-un alt penthouse, evaluat, potrivit Spynews.ro, la patru milioane de euro.

Andreea și-a exprimat entuziasmul pentru spațiul suplimentar și pentru etapa de design interior, declarând: ”Maica Domnului, îți mulțumesc! ❤️ Gataaaa! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu 😂. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea!”.

Noi credem că e fair play să începi decorările din timp, mai ales când ai un penthouse întreg de aranjat. Voi ce ziceți, e prea devreme pentru brad sau e momentul perfect pentru „winter vibes”?