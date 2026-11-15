Oana Ioniță și saga bradului uriaș: un an după accident, copacul e tot acolo

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Oana Ioniță a dezvăluit că, după aproximativ un an de la incidentul în care un brad uriaș i-a căzut peste casă, copacul se află în continuare acolo. Deși a încercat să rezolve problema pe cont propriu, situația a continuat să îi dea bătăi de cap, deoarece copacul s-a prăbușit din nou.

Oana Ioniță este coregrafă și mamă a doi copii, Isabel și Maxim. Viața de familie îi ocupă o parte importantă din timp, iar în ultimii ani a trecut prin diverse momente personale dificile, despre care a ales să vorbească deschis, păstrându-și însă simțul umorului.

Soluții creative cu panouri de baschet

Coregrafa a mărturisit că nu a reușit până în prezent să îndepărteze definitiv bradul. Într-o încercare de a stabiliza lucrurile, a găsit o soluție provizorie neconvențională: a cumpărat un panou de baschet, iar stâlpul acestuia servește acum drept sprijin pentru copacul uriaș. Cu ajutorul panoului, a mai îndreptat bradul.

Experiența nu a fost lipsită de stres, deoarece copacul s-a prăbușit din nou pe pământ după ce a bătut vântul și a dat ploaia. Oana Ioniță a recunoscut că s-a mai chinuit și a mai căzut ea însăși în încercările de a manipula bradul, accentuând faptul că nu este vorba despre un brăduț, ci despre un copac înalt.

„Cursul” de ridicat braduri de la Oana Ioniță

Cu spirit glumeț, vedeta a descris procesul complicat de ridicare a tulpinii. Ea explică faptul că nu poți ridica doar bradul, ci trebuie să preiei tulpina, dar nu de la bază. Metoda ei presupune să ridici copacul din capăt, iar dacă nu ajungi, trebuie să te urci pe demisol pentru a ajunge aproape de mijloc și a menține poziția.

Situația a fost atât de amuzantă și absurdă încât Oana Ioniță a glumețit chiar faptul că ar putea transforma această experiență într-o afacere. A sugerat în glumă că ar putea să îi învețe pe alții cum să își ridice copacii căzuți pe casă, invitându-i pe oameni să se pregătească pentru Crăciun cu ajutorul ei.

Haosul din curte și nevoia de profesioniști

Încercările de a îndrepta bradul au fost destul de haotice. Coregrafa a povestit cum a trebuit să gestioneze simultan mai multe lucruri: să țină bradul, să tragă de stâlpul de baschet și să pună sprijinul necesar, totul în timp ce câinele ei lătra în jurul ei „ca la nebuni”, sporind agitația din curte.

Deși bradul este încă verde și sprijinit provizoriu, Oana Ioniță a ajuns la concluzia că nu va reuși singură să finalizeze procesul. A menționat că a văzut diverse sisteme de sprijin, însă consideră că cea mai bună variantă este să cheme o echipă de profesioniști pentru a rezolva definitiv problema.

În afara acestor aventuri domestice, coregrafa a mai menționat că preferă să petreacă timpul acasă și evită să iasă des. Participă doar ocazional la evenimente, deoarece nu dorește să deranjeze pe nimeni sau să atragă atenția prin transmisiuni și alte activități similare.