Claudia Pătrășcanu vrea protest în fața Parlamentului pentru a-și vedea copilul

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Claudia Pătrășcanu a anunțat că nu va pleca din Bolintin-Vale până nu se întâlnește cu Nicolas. Dacă în următoarele zile nu va reuși să petreacă timp cu băiatul fără ca Gabi Bădălău să fie prezent, cântăreața vrea să inițieze petiții și este dispusă să organizeze un protest în fața Parlamentului pentru a cere dreptate.

Claudia a mers la locuința familiei Bădălău și i-a cerut băiatului să iasă din casă pentru a petrece puțin timp împreună. În mesajul publicat ulterior pe Instagram, artista a susținut că fostul soț îl influențează pe copil și a spus că ar apela și la alți oameni aflați în situații asemănătoare.

„Dacă nu reușesc să-mi iau copilul, să ies cu el la o pizza singură, fără acest gardian, care îl influențează ce să spună, să știți că o să fac apel către toate femeile, către toți oamenii din țara aceasta și am să fac petiții și am să-i adun pe toți în fața Parlamentului să se facă ceva, să se facă dreptate. Eu am câștigat și am hotărâri judecătorești”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

Pe partea cealaltă, Gabi Bădălău susține că l-a încurajat pe Nicolas să se întâlnească cu mama lui, însă băiatul i-ar fi explicat motivele pentru care refuză acest lucru. Fostul soț a scris pe Instagram că nu se bucură de această situație și că îl doare ca propriul copil să treacă prin astfel de momente. El a rugat-o pe Claudia să încerce să-l înțeleagă pe Nicolas, să-l asculte și, mai presus de toate, să nu mai pună presiune pe el.

De câteva luni, cei doi frați locuiesc separat: Nicolas stă cu tatăl său, iar Gabriel, băiatul cel mare, locuiește cu Claudia Pătrășcanu.