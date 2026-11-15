„Băieți buni” revine după 20 de ani! Răzvan Fodor despre scenele de acțiune: „Am primit și un cuțit în mine!”

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După două decenii de la prima lansare, seria „Băieți buni” revine pe micile ecrane sub numele de „Băieți buni: Pe viață”. Noua producție promite o poveste actualizată, personaje noi și o doză serioasă de acțiune, încercând să combine nostalgia celor care au urmărit serialul acum 20 de ani cu energia unei generații noi de actori.

Cine se mai întoarce și cine intră în poveste

Distribuția este o combinație între vechiul și noul cast. Cabral Ibacka revine în rolul lui Edi Bălan, care a urcat în ierarhie și a devenit șef de secție. Dragoș Bucur îl interpretează din nou pe Călin Boboc, însă personajul său a ajuns între timp la Europol. În noul scenariu intră Monica Bîrlădeanu, care îl va juca pe Miky, soția lui Edi, în timp ce Cosmina Păsărin revine în pielea Guvidei.

Pe lângă aceștia, apar și nume noi în distribuție. Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor interpreta personaje noi, iar Oana Cârmaciu și Niko Becker vor juca rolurile unor tineri polițiști. Totodată, serialul introduce personaje noi atât în tabăra „bad guys”, cât și în cea a „good guys”.

Tehnica din spatele bătaiilor: trei ore pentru 30 de secunde

Filmările pentru un serial de acțiune sunt mult mai complicate decât par, povestește Răzvan Fodor. Actorul a dezvăluit că o singură secvență de aproximativ 30 de secunde, în care încasează o bătaie, a necesitat trei ore întregi de repetiții. Deși scena finală este scurtă, procesul de pregătire a fost intens pentru a obține un rezultat dinamic și natural.

Fodor explică faptul că, pentru a nu arăta ca o „făcătură”, a fost nevoie de ajutorul cascadorilor, care au oferit indicații precise de mișcare și dinamică. El recunoaște că niciun actor nu poate reproduce o bătaie de stradă fără datele tehnice necesare. Coregrafia scenei a fost strictă: trei pumni, un picior, un cap în gură și un cuțit în piept. Această experiență l-a scos din zona de confort, deoarece nu mai jucase niciodată secvențe de bătaie, război sau împușcări.

Un serial „colorat” și ancorat în realitatea din România

Despre noua producție, Răzvan Fodor spune că este un serial foarte dinamic, care seamănă cu un film polițist de afară, fiind foarte bine scris, dar cu inserții de umor specific românesc. Actorul a văzut doar câteva secvențe, nu episoade montate cap-coadă, dar consideră că este un produs foarte bun, care merită creditul publicului.

El descrie serialul ca fiind „colorat”, menționând prezența unor „gagici mișto” și a băieților tineri. Mai mult, Fodor subliniază faptul că povestea este bine ancorată în realitatea actuală a infracționalității din România. El face o paralelă cu perioada de acum 20-25 de ani, când ideea de pistoale și împușcături pe stradă era mai greu de crezut în context local, spre deosebire de prezentul în care știrile despre traficul de droguri, de persoane sau de arme sunt la ordinea zilei.