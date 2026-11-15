Ion Cristoiu vine la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”

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Emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” revine luni, 16 noiembrie, începând cu ora 15.00. De data aceasta, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, este cel care va fi invitat în cadrul show-ului.

Toți cei care vor să urmărească discuția pot face asta live pe Gândul, emisiunea fiind transmisă simultan și pe Facebook, și pe YouTube. Să vedem dacă avem parte de niște revelații serioase sau rămâne doar o analiză clasică.