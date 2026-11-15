Julia Chelaru despre începuturile cu Mihai Trăistariu: „Dacă nu scoate să devină viral, el nu se simte mulțumit”

Vedete

Julia Chelaru a povestit detalierea relației apropiate pe care a avut-o cu Mihai Trăistariu, cei doi fiind originari din același oraș. De mult timp, cei doi au fost cei mai buni prieteni și ieșeau foarte des împreună chiar înainte de a deveni cunoscuți în publica.

În cadrul podcastului „Răsfățata Universului”, artistă a dezvăluit că legătura dintre ei s-a născut din pasiunea comună pentru muzică. Ambii au început propriu-zis drumul în acest domeniu la aceeași casă de cultură a studenților, lucru care a consolidat o prietenie foarte frumoasă.

Stiluri opuse și confuzii pe stradă

Julia Chelaru își amintește că, în perioada respectivă, cei doi aveau abordări complet diferite în ceea ce privește imaginea. În timp ce ea s-a descris ca fiind „cocoană”, purtând doar sacouri și fiind „pic și poc”, Mihai Trăistariu avea un stil mult mai relaxat și neconvențional. Artistă a povestit că acesta purta blugi tăiați de jos până sus, foarte aproape de zona inghinală.

Această diferență de stil a dus și la situații amuzante atunci când se plimbau prin Iași. Julia a povestit despre o doamnă mai în vârstă care, văzându-i împreună, a abordat-o pentru a îi spune cât de elegantă este, întrebând în același timp „Cum umbli cu domnul?”. Se pare că femeia a crezut că cei doi sunt iubiți, moment în care Mihai a intervenit pentru a clarifica situația.

În acea conversație, Trăistariu a susținut ideea că aspectul exterior nu este cel mai important, spunând că „contează ce ai în cap”. Totuși, doamna nu a fost convinsă de acest argument, replicându-i ironic că, dacă ar fi avut ceva în cap, ar fi știut și cum să se îmbrace. Julia consideră că, chiar dacă oamenii puneau preț pe imagine încă de atunci, atitudinea lui Mihai a fost corectă pentru cineva care dorea să fie artist.

Obsesia pentru atenție și „terorizarea” colegilor de cămin

Pe lângă stilul vestimentar, Julia Chelaru a analizat și mentalitatea lui Mihai Trăistariu de la începuturi. Ea consideră că acesta a manifestat încă de atunci dorința de a ieși în evidență, chiar înainte de a deveni o vedetă. Conform ei, Mihai are nevoie să creeze ceva care să devină viral pentru a se simți mulțumit, menționând că „trebuie să scoată o perlă”.

Această dorință de a fi observat s-a tradus și în orele de studiu și repetiții. Julia a dezvăluit că Mihai cânta după Mariah Carey și nu se oprea, ceea ce devenise o problemă pentru ceilalți locuitori ai căminului. Ea își amintește cum oamenii băteau în ușă și îi cereau să termine, deoarece îi „terorizase” cu cântatul său.

De asemenea, artistă a precizat că, pe vremea aceea, Mihai nu avea vocea pe care o are în prezent, dar avea deja acea determinare de a fi în centrul atenției. Julia a menționat și faptul că, în acea perioadă, avea un iubit, însă nu ieșea cu acesta pe „ștrase” la fel de des cum ieșea cu Mihai, deoarece aceștia erau uniți prin suflet și prin dorința imensă de a cânta.

Context: Julia Chelaru a fost o artistă populară acum peste 25 de ani, perioadă în care a cântat alături de Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu.