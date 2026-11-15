Robin Bud a împlinit 18 ani! Mesajul emoționant al mamei sale, Corina Bud: „Ești cea mai mare iubire a mea”

Vedete

Pe 15 noiembrie, Robin Bud a împlinit 18 ani, iar mama lui, Corina Bud, nu a lăsat ocazia să treacă fără un mesaj special pentru fiul ei. Artista și-a reamintit de momentul în care a devenit mamă pentru prima dată, experiență care i-a schimbat complet viața, și a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare câteva fotografii cu Robin realizate de-a lungul anilor.

Corina Bud a fost extrem de emoționată în urarea adresată fiului ei, numindu-l „persoana mea preferată de pe pământ”. În mesajul publicat, ea a mărturisit: „Am trăit niște momente destul de nebunești în viața mea. Dacă aș putea să mă întorc la unul singur, l-aș alege pe cel în care te-am cunoscut”. Artista a mai adăugat că Robin este cea mai mare iubire a ei și că este mândră de rolul de mamă, încurajându-l pe acesta să își construiască o viață care să îl reprezinte.

Fanii artistei au fost impresionați de cât de mult a crescut băiatul, pe care și-l amintesc ca pe un băiețel adorabil. Acum, Robin este un tânăr care a ajuns la vârsta majoratului, iar mama lui a spus că îl va susține în alegerea drumului în viață.

Deși Corina Bud are un succes uriaș în industria muzicală, ea nu a insistat ca și fiul ei să urmeze aceeași cale. Într-un interviu acordat anterior, artista a precizat că îl va susține necondiționat pe Robin indiferent de domeniul în care decide să se lanseze. Aceasta a dezvăluit că băiatul este un mare baschetbalist, lucru care o face să fie extrem de mândră, considerând că acest sport este cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un copil.

Corina Bud a menționat că, deși ea însăși și-a împlinit visul de a fi cântăreață și actriță, este conștientă că nu toată lumea face ceea ce își dorește în viață. Din acest motiv, ea îl îndrumă pe fiul său să facă ceea ce îi place și să exploreze activitățile sale preferate.