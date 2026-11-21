Divertisment

Florin Busuioc a ales să fie deschis în ceea ce privește viața lui de familie, făcând câteva mărturisiri despre rolul său de tată și despre modul în care se organizează acasă. Cel mai important aspect a fost acela de a stabili cine conduce, de fapt, în locuință și cine este persoana care impune regulile.

Cine conduce, de fapt, în casa Busuioc

Când vine vorba de educația fiicelor sale, Florin Busuioc recunoaște că rolurile sunt clar împărțite între el și soția sa. Actorul admite cu sinceritate că nu el este cel care are autoritatea maximă în casă. În viziunea lui, soția sa este cea care stabilește regulile și se asigură că acestea sunt respectate, în timp ce el a ales un stil mult mai relaxat de parenting.

„Ea are autoritate mai mare. Eu nu, sunt mai permisiv, așa”, a recunoscut prezentatorul. Această diferență de abordare creează un echilibru în familie, unde unul dintre părinți ține frâiele disciplinei, iar celălalt este cel care destinde atmosfera și este mai predispus să ofere un „da” atunci când fetele cer ceva.

Logistica complicată a unei vacanțe în familie

Organizarea timpului liber a devenit o adevărată provocare pentru familie, având în vedere faptul că cele două fiice ale lui Florin Busuioc se află în etape complet diferite ale vieții și ale studiilor. Cea mai mare dintre fete a trecut recent printr-un prag important, terminând facultatea și începând studiile de master, în timp ce mezina, Catinca, este în plină adolescență, fiind elevă în clasa a XI-a la Liceul Tonitza.

Aceste programe distincte au transformat planificarea unei vacanțe comune într-o „mică operațiune de logistică”. Actorul a povestit că a fost destul de complicat să potrivească disponibilitatea fetelor pentru a pleca împreună cu toată familia. Programul nu prea coincidea, așa că au ales luna august pentru deplasarea la mare, moment în care toți membrii familiei au avut în sfârșit vacanță simultan.

Adolescența rebelă și oglinda în fiica mezină

O parte interesantă a discuției a fost legată de temperamentul fiicelor sale. Întrebările despre cât de mult seamănă fetele cu tatăl lor au stârnit amintirile lui Florin Busuioc despre propria tinerețe. Acesta a fost categoric în ceea ce privește fiica cea mică, Catinca, afirmând că aceasta îi seamănă foarte mult cu el în perioada adolescenței, moment în care s-a autodefinit ca fiind „nebun total”.

Totuși, actorul consideră că el a fost mult mai greu de gestionat decât este Catinca în prezent. El s-a descris ca fiind un „rebel total”, cineva care nu asculta de nimeni și cu care nu putea nimeni să se înțeleagă. Florin Busuioc a precizat că, în comparație cu el, cu fiica sa se poate înțelege mult mai ușor.

Rebelia lui Busuioc nu a ajuns la extremul de a fugi de acasă, însă a fost marcată printr-o independență radicală față de autoritatea părinților. El nu cerea voie pentru lucrurile pe care dorea să le facă și ignora complet sfaturile sau interdicțiile tatălui și ale mamei sale. Dacă își punea un lucru în cap, îl executa indiferent de părerea celori doi.

Ca exemplu concret al acestei perioade, actorul a povestit despre cum, la vârsta de 16 ani, pleca la petreceri chiar și atunci când tatăl său îi spunea clar că nu este în regulă să meargă. În acele momente, el nu avea nicio problemă să ignore interdicția și pleca „ca nebunul”, .

Astfel, experiența personală de a fi fost un adolescent problematic pare să îl ajute acum să înțeleagă mai bine comportamentul unei fete de clasa a XI-a, chiar dacă el recunoaște că el a fost varianta „mai îngrozitoare” din ecuație. În final, acceptarea faptului că acasă altcineva are ultimul cuvânt pare să fie dovada unei maturizări complete pentru fostul adolescent care nu asculta de nimeni.