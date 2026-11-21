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Alexandru Dima a trecut pragul de 50 de ani, iar jurnalistul nu a lăsat momentul să treacă fără un mesaj sincer pentru comunitatea sa online. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta și-a exprimat recunnoștința față de „Cel de Sus” pentru tot ce a primit până acum și a decis că este timpul să pună accent pe lucrurile care contează cu adevărat.

Pentru el, cifra 50 nu este un motiv de regres, ci unul de accelerare. Jurnalistul a scris „Îi dau înainte”, subliniind faptul că nu anii din viață sunt cei importanți, ci calitatea vieții trăite în acei ani. Planul său pentru perioada următoare este unul pragmatic și orientat spre sănătate: vrea să mărească doza de vitamine și să dubleze numărul de flotări, totul pentru a se asigura că rămâne în formă.

Pe lângă partea fizică, Alexandru Dima pune un preț uriaș pe relațiile cu cei dragi. Își dorește ca în noua etapă a vieții sale să petreacă mult mai mult timp cu „ai săi”, considerând acest aspect esențial pentru fericirea sa. Încheind mesajul, acesta le-a mulțumit tuturor celor care i-au trimis urări, urându-le tuturor să fie bine.

De la tămâie la shaorma: drumul spre București

În afara momentelor de sărbătoare, Alexandru Dima a mai oferit în trecut detalii despre parcursul său profesional și personal, inclusiv despre perioada de studii din Buzău. Într-un interviu acordat în 2019, acesta a povestit despre contrastul dintre rigoarea din orașul natal și libertatea pe care a găsit-o în capitală. La Buzău, viața era marcată de o disciplină strictă, unde orarul era clar definit printre rugăciuni și studiu, în special perioada petrecută la internat.

Jurnalistul și-a amintit de un profesor din Buzău care îi încuraja pe elevi să facă tot posibilul pentru a pleca din oraș, spunându-le: „Trageți voi foarte tare să scăpați de aici!”. Totuși, același profesor îi avertiza că viața de București nu va fi lipsită de dificultăți și că vor ajunge să regrete plecarea. Din perspectiva lui Alexandru Dima, mutarea a însemnat ieșirea din atmosfera dominantă de tămâie și intrarea într-un mediu complet diferit, unde mirosurile specifice erau cele de shaorma sau aburii din stațiile de metrou.

Dilema preoției și misiunea spirituală

O parte interesantă din trecutul său, despre care a vorbit tot în interviul din 2019, este faptul că a vorbit despre ce anume l-a făcut să se răzgândească din a deveni preot. Pentru el, preoția nu a fost privită niciodată ca un simplu job, ci ca o misiune profundă, care necesită o credință imensă, capabilă „să muți munții din loc”.

Alexandru Dima a recunoscut că a simțit teamă de a nu greși în alegerea unei astfel de căi. El consideră că preoția este „foc” și că nu este ceva cu care să te joci, tocmai din cauza responsabilității spirituale imense pe care o implică. Astăzi este cunoscut de pe micile ecrane, cu o carieră de succes în jurnalism.

Sincerem, planul cu vitaminele și flotările e exact ce avem nevoie toate cu noi când începem să numeri anii. Oare mai avem și noi disciplina aia de la internat ca să dublăm flotările?