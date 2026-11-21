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Gabi Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu după ce audierile la Judecătoria Sectorului 3 s-au încheiat. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă pe termen de 30 de zile, judecătorii au decis altfel, iar fostul internațional a putut părăsi instanța.

Plecarea a fost celebrată în stil modern: un selfie în mașina avocatului său, Virgil Boglea. Imaginea a apărut pe Instagram, în Story-ul avocatului, cu melodia „Hai acasă” de la Gil Dobrică pe fundal. Versurile „Hai acasă, hai cu mine / Hai cu mine să pornim la drum” au fost alegerea perfectă pentru momentul, iar Gabi Tamaș a redistribuit rapid postarea pe propriul profil.

Fostul fotbalist a fost reținut joi seara, pentru 24 de ore, după o altercație în Centrul Vechi din București. Totul s-a întâmplat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, când acesta ar fi lovit doi bărbați, unul de 33 de ani și celălalt de 38 de ani.

Chiar dacă a scăpat de arestul preventiv, problemele legale nu s-au terminat aici. Polițiștii de la Secția 27 continuă să investigheze cazul pentru lovire sau alte violențe, tot sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.