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Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au declașat un nou conflict, iar de data aceasta miza este fiul lor cel mic, Nicolas. Artista spune că de mai bine de cinci luni nu l-a mai văzut pe Nicolas și că, din punct de vedere legal, domiciliul copiilor este la mamă, în Constanța. Totuși, Gabi Bădălău ignoră această decizie, iar micuțul a rămas în grija tatălui.

Situația a escaladat după ce instanța a emis o ordonanță președințială prin care îl obliga pe Gabi Bădălău să îl prezinte pe Nicolas la școala din Constanța. Deși decizia judecătorească este clară, tatăl susține că băiatul nu își dorește să meargă acolo, motiv pentru care minorul a rămas în continuare alături de el. Claudia Pătrășcanu nu acceptă această explicație și a lansat noi acuzații la adresa fostului soț.

Control psihic și înregistrări secrete

Claudia Pătrășcanu a lansat un atac dur la adresa fostului soț, acuzându-l că încearcă să alieneze copilul. Ea susține că micuțul este înregistrat fără voia lui, folosind argumente psihologice pentru a explica presiunea imensă sub care se află Nicolas. Conform artistei, filmarea sau înregistrarea repetată a copilului în momentele în care acesta spune „nu vreau”, precum și presiunea de a alege un singur părinte, amplifică frica și creează un conflict de loialitate.

Artista consideră că aceste intervenții ale familiei extinse îl fac pe copil să simtă că trebuie să protejeze un adult sau că nu are voie să îi iubească pe ambii părinți. Ea a punctat faptul că un copil are nevoie să fie ascultat fără sugestii, presiuni sau interogatorii, însă realitatea din casa familiei Bădălău ar fi total alta.

„Neghinele pământului” și abuzurile familiei

În mesajele publicate online, Claudia Pătrășcanu a fost extrem de dură cu familia fostului partener, afirmând că „copilul meu este filmat și înregistrat, apoi umilit de acești inumani”. Ea s-a întrebat public de ce un copil să se teamă de părintele care îl influențează împotriva celuilalt și a acuzat familia Bădălău că nu conștientizează durerea și presiunea pe care i-o provoacă micuțului.

Mai mult, ea a descris procesul de alienare parentală prin care trece Nicolas — momentul în care un părinte determină copilul să aibă o relație disfuncțională sau de respingere față de celălalt părinte. Ea a spus că este „doar un joc al unor oameni bolnavi sufletește și plini de amărăciune”, iar pe cei care fac acest lucru i-a numit „neghinele pământului”, așa cum sunt numiți în Biblie.

Atacuri personale și reacții externe

Conflictul a ajuns la detalii extrem de personale, Claudia Pătrășcanu readucând în discuție trecutul lui Gabi Bădălău. Ea i-a spus că la 40 de ani trăiește cu mama lui în casă și așteaptă confirmarea ei la a face rău propriilor copii. Artista a mai afirmat că el a fost supus unui abuz psihologic încă din copilărie, fiind despărțit de sora sa până la vârsta de 10 ani.

Claudia a întrebat cum ar putea copilul să stea cu mama lui, dacă gardianul este în permanență lângă copil. Ea a subliniat că niciun copil nu ar trebui să demonstreze în fața unei camere cine este iubit sau să ceară permisiunea unui părinte pentru a-i fi dor de celălalt.

Drama a atras atenția și altor personalități. Cristina Cioran a intervenit în cearta dintre cei doi, spunând: „Mi se pare îngrozitor ce văd”. De asemenea, Elena Udrea a transmis un mesaj dur, întrebând: „Cum este posibil ca autoritățile să tolereze abuzul?”